Jara tilda de «autoritario» a Kast y dice que no sabe crear consensos de gobierno

Santiago de Chile, 17 nov (EFE).- La candidata izquierdista a la Presidencia chilena, Jannette Jara, quien se proclamó ganadora el domingo de la primera vuelta de las presidenciales, arremetió este lunes contra el ultraderechista José Antonio Kast, su rival en la segunda vuelta, al tildarle de «autoritario» y que «denosta al que piensa distinto».

«Estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar; su estilo es oponerse a todo», destacó la candidata única del progresismo sobre la trayectoria de Kast como parlamentario por el conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que abandonó antes de su primer intento por llegar al Palacio de La Moneda como independiente.

«Estar siempre obstruyendo en vez de construyendo no sirve para ser presidente de Chile», añadió Jara desde La Pintana, uno de los barrios más humildes de la periferia de Santiago.

Jara, que ganó las elecciones con el 26,8 % de los votos al frente de una coalición que agrupa desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, se convirtió en la primera militante comunista en representar al sector en unas presidenciales. Su victoria fue más estrecha de lo que pronosticaban los sondeos y los pronósticos para la segunda vuelta no juegan a su favor.

Aunque en la campaña ha intentado desmarcarse del presidente Gabriel Boric, Jara tiene el desafío de aumentar los apoyos del Gobierno -cuya aprobación no supera el 30 %- y de revertir el llamado «péndulo chileno», ya que desde 2006 ningún mandatario le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

La abogada y administradora pública, de 51 años, dijo el domingo, tras ganar la primera vuelta, que el desafío para la segunda ronda «es enorme».

La ultraderecha de Kast y la extrema derecha más radical de Johannes Kaiser, que quedó cuarto con el 13,9 % de los votos, junto con la derecha tradicional de Matthei suman más del 50 %, aunque expertos advierten de que el trasvase de votos no es totalmente directo y que los votos del populista de derecha Franco Parisi serán claves.

Tras los resultados del domingo, Jara se enfrentará a Kast en un balotaje previsto para el 14 de diciembre, que contará con una campaña electoral de quince días que arrancará el 27 de noviembre y concluirá el 11 de diciembre.

Todo apunta a que la candidata izquierdista tiene poco espacio para crecer, ya que los otros dos candidatos progresistas apenas sumaron un 2% de los sufragios mientras que la oposición, que incluye, la ultraderecha y la derecha tradicional sumó casi el 51 %, por lo que ni siquiera el improbable apoyo del populista Parisi le sería suficiente para ganar. EFE

