Jara tilda de «autoritario» a Kast y dice que no sabe crear consensos de gobierno

Santiago de Chile, 17 nov (EFE).- La candidata izquierdista Jeannette Jara, quien se proclamó ganadora de la primera vuelta de las presidenciales chilenas, arremetió este lunes contra el ultraderechista José Antonio Kast, su rival en el balotaje, a quien calificó de «autoritario» y de «denostar al que piensa distinto».

«Estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar; su estilo es oponerse a todo», destacó la candidata única del progresismo sobre la trayectoria de Kast como parlamentario por el conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que abandonó antes de su primer intento por llegar a La Moneda como independiente.

«Como yo sí he estado en Gobierno, sé que otra cosa es con guitarra, y estar siempre obstruyendo en vez de construyendo no sirve para ser presidente de Chile», añadió Jara desde La Pintana, uno de los barrios más humildes de la periferia santiaguina.

Jara, que ganó la primera vuelta con el 26,8 % de los votos al frente de una coalición que reúne desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, se convirtió en la primera militante comunista en representar al sector en unas presidenciales. Su victoria fue más estrecha de lo que anticipaban los sondeos y las proyecciones para el balotaje no le son favorables.

Aunque en la campaña ha intentado desmarcarse del actual presidente Gabriel Boric, Jara tiene el desafío de aumentar los apoyos del Gobierno -cuya aprobación no supera el 30 %- y de revertir el llamado «péndulo chileno», ya que desde 2006 ningún mandatario le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Desde La Pintana, en un intento de seducir a votantes de otras fuerzas, ha propuesto incorporar varias propuestas de algunos de los excandidatos, como reducir las listas de espera oncológicas para las mujeres, una iniciativa que incluía la abanderada de la derecha tradicional Evelyn Matthei, que quedó en quinto lugar con el 12,4 % de votos; o devolver el IVA de los medicamentos, una idea del populista de derecha Franco Parisi, quien dio la sorpresa de la noche al quedar tercero, con el 19,7 %.

«Hay buenas propuestas incluso en los que piensan distinto, yo no veo a chilenos de bien o chilenos de mal, como se refiere el propio Kast», señaló Jara, que como hizo durante la campaña, insistió en que la seguridad pública será «una prioridad» de su gobierno «no desde el eslogan de la mano dura, sino desde la realidad».

Como el resto de las candidaturas, además de la seguridad, Jara apostó por el crecimiento económico y el control de la migración irregular, las principales preocupaciones ciudadanas.

La abogada y administradora pública, de 51 años, dijo el domingo, tras ganar la primera vuelta, que el desafío para el balotaje «es enorme».

La ultraderecha de Kast y la extrema derecha más radical de Johannes Kaiser, que quedó cuarto con el 13,9 % de los votos, junto con la derecha tradicional de Matthei suman más del 50 %, aunque expertos advierten de que el trasvase de votos no es totalmente directo y que los votos de Parisi serán claves.

Jara anunció durante su campaña que, de llegar a la Presidencia, «suspenderá o renunciará» al Partido Comunista como señal de que representa a «una coalición mucho más amplia» y para tratar de convencer a los sectores de centro que ven su militancia como un impedimento para ganar.

Jara se enfrentará a Kast en una segunda vuelta el 14 de diciembre, que contará con una campaña de quince días que arrancará el 27 de noviembre y concluirá el 11 de diciembre. EFE

