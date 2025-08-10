Jardine destaca paciencia del América para vencer por la mínima al colista

2 minutos

Querétaro (México), 9 ago (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, destacó este sábado la paciencia que tuvo su equipo para vencer 1-0 al Querétaro, último lugar del Apertura 2025 con cero puntos, en la cuarta jornada.

«Es complicado cuando un rival como Querétaro viene a encerrarse todo el tiempo, uno debe tener paciencia y hoy me quedo con eso. Creo que el penalti que fallamos nos hubiera facilitado el segundo tiempo, pero de todas maneras me voy feliz con los tres puntos», aseveró el técnico al final del duelo.

El partido empezó con casi dos horas de retraso debido a una tormenta eléctrica, el América anotó por conducto de Dagoberto Espinoza en el primer tiempo. Su capitán Henry Martín falló un penalti. En la segunda mitad las Águilas sufrieron para generar opciones de peligro.

Jardine aceptó que los oponentes han aprendido a complicar a su conjunto si sólo salen a defenderse.

«Es difícil porque el rival no sale a jugar cuando nos visita y nosotros debemos proponer el juego, ser contundentes y no lo fuimos, es algo en lo que debemos mejorar. Hoy me quedo con la mejora de confianza que nos da esta victoria», subrayó.

El técnico sudamericano, que ha llevado a las Águilas a jugar las recientes cuatro finales de la liga, de las cuales ganó tres y perdió la del pasado semestre, aplaudió que su zaga se mantuviera sin daño ante la ofensiva menos productiva del campeonato, que sólo ha convertido un gol.

«Una de las tareas que teníamos pendientes era mantener nuestra portería en cero y hoy lo hicimos, eso es muy importante para nosotros para seguir construyendo nuestra mejoría», explicó.

El América está a la espera de que el francés Allan Saint-Maximin, ex del Fenerbahçe, de Turquía; Newcastle United de la Premier League, entre otros equipos, pase los exámenes médicos para que se convierta en el refuerzo ofensivo que solicitó.

«En el América estamos felices por fichar a un jugador de este tipo que podría jugar en cualquier liga del mundo. Es uno de los refuerzos que esperábamos. Este equipo siempre está abierto al mercado, ya sea para incorporar talento o a la posibilidad de que podamos tener algunas salida», concluyó.

Con la victoria el América llegó a ocho puntos que lo ubican en la tercera posición del certamen.

En la quinta jornada del Apertura, las Águilas visitarán a Tigres UANL, segundo de la clasificación, el próximo sábado.EFE

