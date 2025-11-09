Jared Kushner, yerno de Trump, aterriza en Israel para reunirse con sus autoridades

2 minutos

Jerusalén, 9 nov (EFE).- Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó en Israel este domingo para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según recoge la emisora pública israelí Kan.

Según reportan medios israelíes, el viaje de Kushner es para «supervisar la implementación del alto el fuego en Gaza» y para «discutir novedades y actualizaciones en la región».

Durante el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, que sigue en vigor y del que este lunes se cumple un mes, Israel ha matado a más de 240 gazatíes y las milicias palestinas a tres soldados israelíes.

Su visita al país tiene lugar apenas unas semanas después de la que realizó este octubre junto al enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, coincidiendo con la implementación de la primera fase de la tregua en Gaza.

Kushner es el último representante estadounidense en viajar a Israel, sumándose a las visitas realizadas este octubre y noviembre por el vicepresidente de EE.UU., JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, Witkoff y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

La directora de Inteligencia Nacional reveló este noviembre que actualmente 16 países y 20 ONG trabajan conjuntamente como parte de una fuerza multinacional, que aúna personal civil y militar, y cuyo objetivo consiste en asegurar la estabilidad en Gaza.

La tregua en Gaza comenzó el pasado 10 de octubre como parte de un plan de 20 puntos, que incluye la devolución de rehenes israelíes, la liberación de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas de Israel en su primera fase.

La segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de naciones árabes e islámicas. EFE

