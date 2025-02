Jartum y Yuba cruzan acusaciones sobre intervenciones y «atrocidades» en guerra sudanesa

Yuba/Jartum, 6 feb (EFE).- Sudán y Sudán del Sur elevaron esta jornada sus tensiones diplomáticas con el cruce de acusaciones sobre la participación de mercenarios sursudaneses en la guerra civil y la responsabilidad del Ejército sudanés en los ataques contra civiles sursudaneses.

Ambos gobiernos han cruzado sendos comunicados de sus respectivos Ministerios de Exteriores en los que el Gobierno de Sudán acusó al sursudanés de «no condenar» la supuesta participación de «mercenarios» de su país en combates junto al grupo paramilitar las Fuerzas Rápidas de Apoyo (FAR).

En su nota, Sudán recogió que su país vecino «ha reconocido por primera vez la participación de esos mercenarios después de haber negado anteriormente, a través de la portavoz oficial, su conocimiento de ello».

Según Jartum, Yuba «argumentó que el porcentaje de estos mercenarios» no es muy elevado y que «el Gobierno no tiene control sobre ellos», si bien «el ministerio no condenó el crimen» ni tampoco detalló ningún esfuerzo «para evitar su llegada a Sudán» o advertir a sus ciudadanos para que no se unan a la milicia.

Poco antes, el general Yasser Al Atta, comandante en jefe adjunto de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), había denunciado la presencia de sursudaneses entre las FAR, que cifró en un «65%», sin explicar si se refería al porcentaje de mercenarios o de combatientes en total de la milicia, lo que fue negado tajantemente desde Sudán del Sur.

La portavoz de Exteriores de Yuba, Apuk Ayuel Mayen, además de negar las acusaciones, consideró una «exageración» la cifra que dio Atta.

«Ahora nos sorprende que el general Atta esté difundiendo semejante falsedad, que puede haber motivado a algunos miembros de las Fuerzas Armadas del Sudán a cometer actos horribles contra los sursudaneses en Wad Madani y sus alrededores», dijo.

«Masacre» de Wad Madani

Este cruce llega pocos días después de que Sudán del Sur pidiera al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Unión Africana para que apoyen una «investigación fiable» sobre la «masacre» de Wad Madani.

En esta ciudad, situada en el estado sudanés de Al Yazira, Yuba asegura que se cometieron «atrocidades», incluidos asesinatos, torturas y arrestos arbitrarios, por parte del Ejército sudanés y de otras fuerzas aliadas contra decenas de personas, entre ellas sursudaneses, después de que recuperaran el control de la ciudad de manos de las FAR.

Videos de esos ataques se difundieron en Sudán del Sur y desataron una oleada de ataques contra comerciantes sudaneses asentados en el país, 16 de los cuales fueron asesinados y decenas de sus comercios saqueados.

Sudán, por su parte, dijo que Yuba recurrió «a la exageración e intimidación» al referirse «a las horribles masacres» que tuvieron como objetivo ciudadanos de Sudán del Sur.

Jartum dijo que esas denuncias «sólo pueden entenderse como una incitación a continuar la violencia contra los ciudadanos sudaneses en Sudán del Sur», violencia que se debió a «afirmaciones falsas».

Desde Sudán lamentaron también que Yuba haya guardado «silencio sobre los crímenes atroces cometidos contra personas inocentes que buscaron refugio en Sudán del Sur debido a la guerra» en sus últimos comunicados. EFE

