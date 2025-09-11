JD Vance viaja a Utah para reunirse con la familia de Charlie Kirk

1 minuto

Washington, 11 sep (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará este jueves al estado de Utah para reunirse con la familia del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado este miércoles en una universidad al norte de ese estado.

Vance, que tenía previsto participar en los eventos conmemorativos de los atentados del 11S, ha modificado su agenda y se desplazará hasta Salt Lake City para presentar sus respetos a la familia de Kirk, según avanzaron varios medios.

El vicepresidente y el activista mantenían una amistad desde 2017, cuando Kirk envió un mensaje por Twitter a Vance tras verlo en un programa de la cadena Fox.

«Lo diste todo, amigo», escribió el vicepresidente al final de una larga dedicatoria en X tras conocerse que había sido asesinado.

Ambos mantuvieron una estrecha relación tanto en lo personal como en lo político, consolidada por años de colaboración y amistad dentro del movimiento conservador estadounidense.

Kirk fue fundamental en la evolución política de Vance, asesorándolo y conectándolo con figuras clave del entorno de Donald Trump, además de apoyar y presionar públicamente por su candidatura al Senado y luego a la vicepresidencia en 2024.

El activista fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello.

Pese a que las autoridades dicen haber identificado a autor del crimen, todavía no se ha dado con él. EFE

