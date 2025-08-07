JD Vance viaja al Reino Unido y se reunirá con el ministro británico de Exteriores

Washington, 7 ago (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará al Reino Unido y se reunirá el viernes con el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, para tratar diversos aspectos de la relación bilateral, informó la Casa Blanca este jueves.

Esta visita se enmarca dentro de las vacaciones de Vance y su familia en el Reino Unido, según informó el diario The Telegraph, que señala que ambos políticos mantienen una estrecha relación personal.

El encuentro tendrá lugar en la residencia campestre del ministro, la Chevening House, una mansión de 15 habitaciones situada en la localidad de Kent (Inglaterra), donde se hospedará el vicepresidente estadounidense con su familia.

Esta semana, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo una llamada telefónica con Lammy para hablar sobre la situación en la Franja de Gaza, después de que el Reino Unido anunciara que está evaluando reconocer en septiembre el Estado palestino si Israel no decreta un alto el fuego a su asedio de Gaza.

También está previsto que Vance y Lammmy hablen sobre la guerra de Ucrania, mientras crece la expectativa de una posible reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, para negociar el fin del conflicto.

El Reino Unido fue el primer país con el que Trump anunció un acuerdo comercial después de iniciar su guerra comercial. EFE

