Jefes militares de OTAN dan prioridad a una paz «justa, creíble y duradera» para Ucrania

Bruselas, 20 ago (EFE).- Los jefes de Defensa de los 32 miembros de la OTAN confirmaron este miércoles su apoyo a Ucrania y reiteraron su prioridad de lograr una «paz justa, creíble y duradera» para ese país, en una reunión por videoconferencia donde abordaron la situación de seguridad en ese territorio.

El encuentro tuvo lugar mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para una salida negociada de la guerra en Ucrania.

El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, dijo al término del encuentro a través de las redes sociales que la cita estuvo marcada por «un excelente y sincero debate» y que los representantes de los países aliados confirmaron su apoyo a Ucrania.

«La prioridad sigue siendo una paz justa, creíble y duradera», remarcó.

Añadió que, en la reunión, el comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus Grynkerich, quien participó por primera vez, hizo una «excelente puesta al día sobre el entorno de seguridad» en Ucrania.

El almirante italiano agradeció la «participación siempre proactiva» de los miembros de la organización y subrayó la unidad de los países, que «fue realmente tangible hoy, como siempre».

Por otra parte, recordó a quienes luchan sobre el terreno.

«Nuestros pensamientos están con los valientes compañeros y compañeras de armas. Elogiamos su incansable valentía en la defensa de su patria», agregó Cavo Dragone.

En la mañana del miércoles se celebró, por otra parte, una reunión el Consejo del Atlántico Norte, el órgano de dirección política de la Alianza Atlántica, «como seguimiento a las reuniones en Washington para acabar con la guerra en Ucrania», según indicó en la misma red social la portavoz de la OTAN, Allison Hart, aunque no trascendieron detalles de esa cita.

El encuentro de los jefes de Defensa aliados tuvo lugar en un momento en el que se han intensificado los contactos diplomáticos para intentar una salida negociada a la guerra de Rusia contra Ucrania, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibiese al ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU.), y después al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios socios europeos en Washington.

Mientras se intenta planificar una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, una cuestión prioritaria para los socios internacionales es el diseño de las futuras garantías de seguridad que aseguren que Ucrania no será víctima de nuevos ataques rusos si se logra la paz, algo en lo que países europeos y de la llamada Coalición de los Voluntarios trabajan con Washington y Kiev.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó este martes tras una reunión virtual de los líderes de la Unión Europea que «es el momento de acelerar» el trabajo para poner en marcha una garantía «similar a la del Artículo 5 de la OTAN», el que asegura la defensa mutua entre los aliados.

Los socios europeos celebraron que Estados Unidos esté ahora dispuesto a involucrarse en estas garantías, si bien Washington solo ha ofrecido de momento apoyo aéreo y no el despliegue de sus tropas sobre el terreno.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy garantías de seguridad colectivas para Ucrania que no tengan en cuenta los intereses de Rusia en ese terreno.

«Estoy seguro de que Occidente, y sobre todo Estados Unidos, entiende perfectamente que debatir seriamente cuestiones de seguridad sin Rusia es una utopía, un camino a ninguna parte», dijo en una rueda de prensa con su homólogo jordano, Ayman Safadi, en la que insistió en que Moscú defenderá sus «intereses legítimos con firmeza y rigor».

En su reunión con Trump, el jefe del Kremlin exigió, entre otras cosas, que se descarte una entrada de Ucrania en la OTAN. EFE

