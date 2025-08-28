The Swiss voice in the world since 1935

Jenni Rivera entrará al salón de la fama de su universidad en EEUU como alumna distinguida

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La cantante estadounidense Jenni Rivera, fallecida en México en 2012, entrará en el Salón de la Fama de la que fue su universidad, el Long Beach City College (LBCC), el próximo 18 de septiembre, anunció este jueves la institución.

El homenaje póstumo a la llamada ‘Diva de la Banda’ sinaloense reconocerá sus aportes a la música, así como por su incansable trabajo como activista, defensora de los inmigrantes y la comunidad latina en Estados Unidos.

Nacida en Long Beach (California) y fallecida tras un accidente aéreo en diciembre de 2012 en México a los 43 años, Rivera recibió a lo largo de su carrera nueve veces consecutivas el Premio Lo Nuestro, dos Billboard, 22 Billboard de la Música Latina y cuatro nominaciones a los Latin Grammy.

El reconocimiento será recibido por su hija, Jacqie Rivera, quien actualmente dirige Jenni Rivera Enterprises, compañía que agrupa y maneja el legado de la cantante.

“Mi mamá siempre fue una mujer determinada y soñadora. Su educación en la Universidad fue una parte importante de sus inicios, un lugar donde creyó que todo era posible”, dijo la hija de la cantante en un comunicado. EFE

