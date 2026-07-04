Jesse Eisenberg recibe el Premio del Presidente y elogia el cine europeo en Karlovy Vary

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Karlovy Vary (Rep. Checa), 4 jul (EFE).- El actor y cineasta estadounidense Jesse Eisenberg recibió este sábado el Premio del Presidente en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary por su «sensibilidad transatlántica» y su trayectoria artística, que, según aseguró en su discurso, espera que encuentre en Europa un nuevo rumbo.

Eisenberg es actor, guionista, director y productor, y empezó su carrera con la película ‘Roger Dodger’, que le valió el premio al actor joven más prometedor en el festival de cine de San Diego; desde entonces, ha recibido numerosas nominaciones al Óscar, al Globo de Oro y al BAFTA.

Como director y guionista, se estrenó con ‘When You Finish Saving The World’ y consolidó su faceta detrás de las cámaras con ‘A Real Pain’, que obtuvo nominaciones a la estatuilla de Hollywood y al Globo de Oro al Mejor Guion, además de alzarse con un BAFTA, el premio Waldo Salt del Festival de Sundance, un Independent Spirit y un Óscar al mejor actor de reparto para Kieran Culkin.

«Yo no me merezco este premio, no he hecho nada para recibirlo, pero soy actor y a los actores nos encantan los premios. Si le dijeras a un actor: ‘Oye, creo que hay un premio en aquel edificio en llamas de allí, nos pisaríamos los unos a los otros con tal de entrar al edificio’, bromeó Eisenberg al recibir el galardón.

El Festival proyectará también en su honor ‘El Doble’, una comedia negra y de suspense de Richard Ayoade estrenada en 2013 y protagonizada por el mismo Eisenberg y Mia Wasikowska, basada en la novela homónima de Fiódor Dostoievski.

«Ayoade hizo esta película con una imaginación cinematográfica claramente europea, un Dostoievski al estilo de Kafka, expresionismo alemán y esa particular forma centroeuropea de entender la burocracia que puede ser aterradora, pero también muy divertida», explicó el actor estadounidense.

El galardón llega además en un momento especial para Eisenberg, que la próxima semana obtendrá la ciudadanía polaca por herencia familiar: «Busqué la ciudadanía polaca por la herencia de mi familia, pero también porque quiero pasar más tiempo de mi vida y mi carrera trabajando en Europa, especialmente en Europa Central».

El actor y director aseguró además que en Europa encuentra mucha más facilidad para hacer las películas que dijo amar más: filmes a escala humana, extrañas, de presupuesto medio, que en América «se han vuelto cada vez más difíciles de realizar».

«Hay algo maravillosamente extraño en el hecho de que yo esté aquí de pie en Karlovy Vary recibiendo este honor justo una semana antes de convertirme en ciudadano europeo y viendo una película que hicimos hace más de una década que le debe tanto al cine centroeuropeo», dijo Eisenberg.

«Espero que este sea el comienzo de una relación mucho más profunda entre este festival, Europa y yo», señaló.

En otoño de 2026, Eisenberg presentará un nuevo trabajo como director, ‘The Debut’, protagonizado por Julianne Moore y Paul Giamatti. EFE

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(foto) (vídeo)