Joaquín Rodríguez encabeza la lista de convocados de Uruguay para jugar frente a Panamá

2 minutos

Montevideo, 19 nov (EFE).- El escolta del Movistar Estudiantes español Joaquín Rodríguez encabeza la lista de convocados por Uruguay para enfrentarse el jueves 27 y el domingo 30 de noviembre a Panamá por las clasificatorias del Mundial de Qatar 2027.

Este miércoles, la Federación Uruguaya de Basketball dio a conocer los doce deportistas citados por el seleccionador, Jerardo Jauri, en la que aparecen nueve baloncestistas que defienden a equipos uruguayos y tres que juegan en España.

Además de Rodríguez, ellos son el base del Fibwi Palma Lucas Capalbo y el escolta del San Pablo Burgos Joaquín Taboada.

Quienes defienden a clubes uruguayos son Luciano Parodi, Santiago Vescovi, Nicola Pomoli, Nicolás Martínez, Theo Metzeger, Gonzalo Iglesias, Juan Ignacio Ducasse, Martín Rojas y Mateo Bianchi.

El próximo jueves, la Celeste visitará a la selección de Panamá, mientras que el día 30 la recibirá en Montevideo.

Estos serán los dos primeros partidos de Uruguay, que en su próxima doble fecha será visitante en ambas oportunidades. El 27 de febrero se medirá con Argentina y el 2 de marzo con Cuba.

De esta forma, la Celeste dará los primeros pasos soñando con sellar el boleto a una Copa del Mundo, instancia en la que participó por última vez en 1986.

En aquella oportunidad derrotó en su grupo a Australia y Angola, al tiempo que perdió con Cuba, Israel y Unión Soviética.

– Convocados de Uruguay para las clasificatorias al Mundial:

Bases: Luciano Parodi (Nacional), Lucas Capalbo (Fibwi Palma-ESP) y Santiago Vescovi (Peñarol).

Escoltas: Joaquín Rodríguez (Movistar Estudiantes-ESP), Nicola Pomoli (Peñarol) y Joaquín Taboada (San Pablo Burgos-ESP).

Aleros: Nicolás Martínez (Malvín)

Ala-pívots: Theo Metzeger (Defensor Sporting), Gonzalo Iglesias (Biguá) y Juan Ducasse (Unión Atlética)

Pívots: Martín Rojas (Peñarol) y Mateo Bianchi (Defensor Sporting). EFE

scr/car