Joe Rogan encabeza la lista del pódcast más popular de Apple en 2025

Los Ángeles (EE.UU.), 18 nov (EFE).- El pódcast ‘The Joe Rogan Experience’, del humorista Joe Rogan, lideró por primera vez la lista del pódcast más popular de Apple en 2025 en Estados Unidos, informó la plataforma este martes.

El programa de entrevistas del humorista superó a ‘The Daily’, del periódico The New York Times, que ahora ocupa el segundo lugar y que es considerado el programa de audio más importante de la industria de las noticias.

El tercer puesto lo logró ‘The Mel Robbins Podcast’, seguido de ‘Crime Junkie’ y ‘Dateline NBC’, en los números cuatro y cinco de la lista respectivamente.

El episodio ‘#2223 – Elon Musk’ del pódcast de Rogan se posicionó en el puesto número cuatro de la lista de los capítulos más escuchados, mientras que ‘Trump, Again’, de The Daily, obtuvo el quinto lugar.

Ambos fueron superados en el primer lugar por un episodio de ‘Telepathy Tapes’﻿, que explora la idea de que las personas con autismo no verbal pueden comunicarse telepáticamente, seguido de ‘MURDERED: The Feeney Family’, de ‘Crime Junkie’.

Por su parte, el episodio de ‘New Heights’﻿ con la participación de Taylor Swift y su prometido Travis Kelce, en el que la cantante anunció el estreno de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’﻿, se situó en la tercera posición de la clasificación. EFE

