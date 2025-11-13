Johnny Depp se da un baño de masas en la ciudad argentina de La Plata

La Plata (Argentina), 12 nov (EFE).- El actor y director estadounidense Johnny Depp se dio este miércoles un baño de masas en la ciudad argentina de La Plata, donde saludó desde el balcón de la sede del Gobierno municipal a miles de seguidores que se congregaron en el lugar.

«Lo siento, no hablo español. Gracias, son increíbles. No esperaba una bienvenida como ésta, estoy sorprendido», le dijo Depp a la multitud que se dio cita en la plaza principal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Minutos antes, el actor había sido recibido en la sede municipal por el alcalde de La Plata, Julio Alak, quien le nombró ‘visitante ilustre’ y le entregó las llaves de esta ciudad a 50 kilómetros al sur de Buenos Aires.

«Tu trayectoria única, tu valentía para explorar personajes que ya habitan el imaginario del mundo, tu generosidad para llevar el arte y la esperanza a quienes más lo necesitan te convierten en un referente que inspira a nuestros estudiantes, a nuestros artistas y a toda la comunidad», le expresó Alak a Depp.

El actor de ‘Piratas del Caribe’ agradeció al alcalde la distinción recibida y resaltó la «calidez» de los vecinos de La Plata que le dieron una bienvenida «increíble» y «que no tiene precio».

El realizador estadounidense, de 62 años, visitó La Plata junto con el actor italiano Riccardo Scamarco, protagonista de ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’, película dirigida por Depp y que se estrenará este jueves en los cines de Argentina.

Ambos artistas brindaron una clase magistral abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, de La Plata, que se colmó de público dentro y fuera de la sala.

Allí, Depp contó que un día recibió un llamado del actor estadounidense Al Pacino, quien le propuso que dirigiera ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’.

«Si Al Pacino sugiere una idea, uno dice que sí. Terminó siendo una gran idea», contó el actor.

Depp presentó este martes en una función especial en un cine de Buenos Aires ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’, filme que relata setenta y dos horas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani (1884-1920), conocido por sus amigos como Modi, cuando en 1916 recorría las calles de París desgarrado por la Primera Guerra Mundial.

La película fue estrenada en el 72 Festival Internacional de cine de San Sebastián el 24 de septiembre de 2024. EFE

