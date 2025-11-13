Jordania condena la quema de una mezquita por colonos israelíes en Cisjordania ocupada

Amán, 13 nov (EFE).- Jordania condenó enérgicamente este jueves los ataques de colonos israelíes extremistas a la mezquita Hajja Hamida, ubicada en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), que quemaron y pintaron eslóganes racistas esta madrugada.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores jordano condenó los «continuos ataques terroristas perpetrados por colonos extremistas contra palestinos, en particular el reciente ataque contra la mezquita Hajja Hamida».

El portavoz del ministerio, Fuad Majali, responsabilizó a Israel, «la potencia ocupante, de estos ataques», y reafirmó el «rechazo absoluto» del reino hachemita.

Estos ataques «constituyen una extensión de las políticas extremistas del Gobierno israelí y de las declaraciones de sus dirigentes que fomentan el extremismo y la violencia contra el pueblo palestino», indicó el comunicado.

Jordania, que custodia los lugares sagrados en Cisjordania desde 1967, advirtió de las «continuas violaciones» en la zona y las restricciones impuestas a los palestinos, que «coinciden con los ataques terroristas de colonos extremistas».

Estos, añadió, «amenazan con desencadenar más violencia y poner en peligro la seguridad y la estabilidad de la región».

Asimismo, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que «asuma sus responsabilidades legales y morales, y obligue a Israel, la potencia ocupante, a detener su peligrosa escalada y los ataques de los colonos».

Asimismo, pidió cumplir con «los derechos legítimos del pueblo palestino a establecer su Estado independiente y soberano dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital».

El incidente ocurrido en la mezquita Hajja Hamida llega después de que el miércoles otro grupo de colonos lanzara un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas cerca de la ciudad de Beit Lid (norte de Cisjordania), provocando grandes incendios e hiriendo a varios palestinos.

La ONU documentó 536 ataques de colonos en octubre en diferentes puntos de Cisjordania, la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares. EFE

