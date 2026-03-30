Jordania emite plan de recortes gubernamentales para mitigar el impacto de la guerra

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Amán, 30 mar (EFE).- Jordania emitió un plan de recortes de gastos gubernamentales que entrará en vigor este mismo lunes y durará dos meses para mitigar los efectos en el país de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha repercutido en ataques y una subida de los precios de la energía en el reino hachemita.

El primer ministro de Jordania, Yaafar Hassan, emitió hoy un decreto que estipula un «ahorro de consumo y ajuste de gastos en todas las instituciones gubernamentales, oficiales y entidades públicas en el marco de las circunstancias actuales», según un comunicado publicado en la página oficial del Consejo de Ministros de Jordania.

En virtud de esto, el primer ministro «prohibió el uso de los vehículos gubernamentales – excepto para fines oficiales- y fuera del horario de trabajo».

Según el comunicado, «se suspenden los viajes de las delegaciones al exterior durante dos meses a partir de la fecha, excepto por necesidad urgente y por motivos justificados y con la aprobación previa del primer ministro».

También «se suspende la acogida de delegaciones y se reducen los gastos de los banquetes oficiales durante dos meses a partir de la fecha».

Asimismo, Hassan dio ordenes de suspender el uso de equipos de aire acondicionado u otros medios de calefacción en los ministerios e instituciones públicas y gubernamentales.

Además, encomendó al departamento de contabilidad y las unidades de auditoría interna que vigilen el cumplimiento de la aplicación de estas medidas e informen sobre cualquier infracción.

La guerra iniciada el pasado 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido un impacto directo en Jordania en los ámbitos de la seguridad, la defensa y la economía, especialmente en el sector energético.

Asimismo, ha desencadenado una crisis energética global con epicentro en Oriente Medio, tras los ataques a infraestructuras estratégicas y las restricciones iraníes al paso por el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.

Irán ha lanzado misiles y drones como represalia contra Israel y contra bases e intereses estadounidenses en la región. De ahí que algunos proyectiles hayan tenido como objetivo bases militares en Jordania.

El precio del crudo está por encima de los 100 dólares por barril, mientras que el gas natural también ha registrado fuertes repuntes, con incrementos superiores al 80 % en los primeros días de la escalada, en un contexto de ataques cruzados contra instalaciones energéticas y gasísticas en la región. EFE

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