Jorge Quiroga reconoce la derrota en la segunda vuelta en Bolivia y felicita a Rodrigo Paz

La Paz, 19 oct (EFE).- El expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, de la alianza conservadora Libre, reconoció este domingo la derrota en la histórica segunda vuelta presidencial de Bolivia y felicitó al ganador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), a quien llamó para desearle lo mejor.

«Viendo los resultados del Sirepre (Sistema de Resultados Preliminares) y, más allá de que había información previa, respetamos su trabajo en la primera vuelta y lo respetamos en la segunda vuelta, felicito a Rodrigo Paz, le deseo mis felicitaciones», afirmó Quiroga (2001-2002) en una conferencia de prensa, tras conocer los resultados preliminares. EFE

