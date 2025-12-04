The Swiss voice in the world since 1935
Juan Orlando Hernández agradece a Trump «por escuchar y responder» al conceder el indulto

Tegucigalpa, 3 dic (EFE).- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien el pasado lunes fue indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas, le agradeció este miércoles al titular de la Casa Blanca «por escuchar y responder» cuando lo necesitaba.

«Presidente Trump, gracias por escuchar y responder cuando más se necesitaba. Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación. Tiene mi respeto y mi gratitud para siempre», indicó Hernández en la red social X en su primera declaración pública.

Hernández comienza su mensaje diciendo «GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre. Lo dije cuando salí de mi casa, lo dije cuando fui condenado injustamente, y lo digo hoy que he recuperado mi libertad. Soy inocente». EFE

