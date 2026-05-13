Jueves, 14 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 13 may (EFE).-

Pekín.- Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, celebran en Pekín su primera reunión bilateral en nueve años, con el foco puesto en el comercio, la tecnología, Taiwán y la crisis desatada por la guerra de Irán.

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Londres.- El ministro de Sanidad del Gobierno laborista, Wes Streeting, se prepara para anunciar su candidatura para suceder al primer ministro Keir Starmer al frente del partido, en horas muy bajas tras la debacle laborista en las elecciones del pasado jueves.

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Jerusalén.- Miles de israelíes de extrema derecha, muchos adolescentes, celebrarán este jueves el 59º aniversario de la ocupación israelí de Jerusalén Este, con un desfile nacionalista que recorre Jerusalén Este y la Ciudad Vieja con cánticos como «muerte a los árabes».

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Washington.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recibe al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

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Washington.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participa en un evento en el centro de pensamiento Atlantic Council sobre la seguridad en las Américas, las prioridades de su país en la lucha contra el crimen organizado y la cooperación con Estados Unidos, durante su visita a Washington.

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Caracas.- La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presenta su informe anual, correspondiente al año 2025, titulado ‘El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia’. Universidad Central de Venezuela (UCV)

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Ramala (Cisjordania).- La formación nacionalista palestina Fatah, principal fuerza política de la Autoridad Palestina y dominante en Cisjordania, celebra su primer congreso general en diez años, en el momento más crítico para los palestinos en décadas.

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Nueva Delhi.- Entrevista con Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, quien está en Nueva Delhi con una delegación del país sudamericano para avanzar en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambas naciones.

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Budeos (Francia).- Seguimiento del crucero confinado en Burdeos en el que están confinadas unas 1.700 tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis «aguda».

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Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a abril pasado, después de que en marzo pasado se registrase una inflación interanual del 32,6 %.

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Aquisgrán (Alemania).- El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro de Italia Mario Draghi recibe el prestigioso premio Carlomagno por ser un «visionario y un pragmático» que «representa una Europa con capacidad de acción» en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y de su sucesora en el cargo, Christine Lagarde.

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Asunción.- Paraguay da inicio a sus fiestas patrias para conmemorar los 215 años de su independencia de España con un desfile militar y otros actos culturales.

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Varias ciudades (Indonesia).- Preparativos para el Aíd al-Adha.

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Cannes.- Con su primer largometraje como realizadora, la española Aina Clotet, también actriz, estrena ‘Viva’ en la competición de la Semana y cuenta a EFE los detalles de su debut en Cannes y detrás de la cámara.

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Cannes.- Los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco llevan a Cannes, con su documental ‘El partido’, uno de los choques más legendarios de la historia del fútbol: los cuartos de final del Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra, donde ocurrió el gol de ‘La mano de Dios’

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Viena.- Viena acoge este jueves la segunda semifinal de la 70 edición del festival de Eurovisión, el concurso de canción popular más importante del mundo, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento.

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Nueva York (EEUU).- La Metropolitan Opera de Nueva York estrena ‘El Último Sueño de Frida y Diego’, una ópera con música de Gabriela Lena Frank en la que Diego Rivera invoca a Frida Kahlo durante el Día de Muertos con el fin de devolverla a la vida.

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Los Ángeles (EEUU).- Alfombra roja de la premiere de ‘The Mandalorian and Grogu’.

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Medellín (Colombia).- El cantante colombiano Maluma lanza su nuevo álbum ‘Loco x Volver’, un disco que supone una vuelta a sus raíces y que presenta en su natal Medellín frente a miles de seguidores.

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Miami (EEUU).- Los artistas Minerva GM (México), Carson Ting (Canadá) y Hank Willis Thomas (EE. UU.) colaboraron en el diseño del póster para el Mundial 2026, una alianza creativa que contrasta con la tensa situación política entre los países anfitriones, marcada por la retórica agresiva del presidente estadounidense, Donald Trump.

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rci/EFE

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