Jueves, 14 de mayo de 2026

14 minutos

DESTACADOS

CHINA EEUU

Pekín – Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, celebran en Pekín su primera reunión bilateral en nueve años, con el foco puesto en el comercio, la tecnología, Taiwán y la crisis desatada por la guerra de Irán.

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– Xi Jinping ofrece un banquete de Estado en el Gran Palacio del Pueblo (sede del Legislativo chino) en honor de Donald Trump como cierre de la jornada principal de la visita oficial del líder republicano a China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO GOBIERNO

Londres- El ministro de Sanidad del Gobierno laborista, Wes Streeting, se prepara para anunciar su candidatura para suceder al frente del partido al primer ministro Keir Starmer, en horas muy bajas tras la debacle laborista en las elecciones del pasado jueves.

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IRÁN GUERRA LÍBANO

Washington – Israel y el Líbano inician una tercera ronda de negociaciones de paz en Washington, que se extenderá dos días, después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, advirtiera de que la continuación de los ataques israelíes socava las iniciativas en marcha para tratar de fortalecer el alto el fuego entre ambos países.

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INDIA BRICS

Nueva Delhi – La reunión de ministros de Exteriores de los BRICS, en la que estarán presentes entre otros los ministros ruso, Serguéi Lavrov, e iraní, Abás Araqchi, arranca en Nueva Delhi marcando el primer encuentro de alto nivel del bloque desde el inicio de la guerra en Irán, un conflicto que amenaza con fracturar la cohesión interna de sus miembros.

(Texto)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – El histórico partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial de 1986 llega a Cannes en un documental, que se presenta fuera de competición, al igual que ‘Ceniza en la boca’, dirigida por Diego Luna, mientras que en la sección oficial se presentan la japonesa ‘Nagi Diary’ y la francesa ‘La vie d’une femme’.

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– Con su primer largometraje como realizadora, la española Aina Clotet, también actriz, estrena ‘Viva’ en la competición de la Semana de la Crítica y cuenta a EFE los detalles de su debut en Cannes y detrás de la cámara. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

PREMIO CARLOMAGNO | Aquisgrán – El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro de Italia Mario Draghi recibe el prestigioso premio Carlomagno por ser un «visionario y un pragmático» que «representa una Europa con capacidad de acción» en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y de su sucesora en el cargo, Christine Lagarde. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén – La formación nacionalista palestina Fatah, principal fuerza política de la Autoridad Palestina y dominante en Cisjordania, celebra su primer congreso general en diez años, en el momento más crítico para los palestinos en décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Miles de israelíes de extrema derecha celebrarán este jueves el 59º aniversario de la ocupación israelí de Jerusalén Este. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRIDA KAHLO | Nueva York – La Metropolitan Opera de Nueva York estrena hoy ‘El Último Sueño de Frida y Diego’, una ópera con música de Gabriela Lena Frank en la que Diego Rivera invoca a Frida Kahlo durante el Día de Muertos con el fin de devolverla a la vida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MALUMA | Medellín (Colombia) – El cantante colombiano Maluma lanza su nuevo álbum ‘Loco x Volver’, un disco que supone una vuelta a sus raíces y que presenta en su natal Medellín frente a miles de seguidores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EUROVISIÓN 2026 | Viena – Viena acoge hoy la segunda semifinal de la 70 edición del festival de Eurovisión, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, que en la primera semifinal del pasado martes ganó una plaza en la final del próximo sábado. Cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento por la ofensiva militar israelí contra Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la primera estimación del producto interior bruto del Reino Unido (PIB) correspondiente al primer trimestre del año. (Texto)

09:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Con su primer largometraje como realizadora, la española Aina Clotet, también actriz, estrena ‘Viva’ en la competición de la Semana y cuenta a EFE los detalles de su debut en Cannes y detrás de la cámara. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El equipo de la película japonesa ‘Nagi Diary’ ofrece una rueda de prensa con motivo de su participación en la competición por la Palma de Oro del Festival de Cannes. (Texto) (Foto)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- El ministro de Sanidad del Gobierno laborista, Wes Streeting, se prepara para anunciar su candidatura para suceder al primer ministro Keir Starmer al frente del partido, en horas muy bajas tras la debacle laborista en las elecciones del pasado jueves. (Texto) (Vídeo)

11:15h.- Aquisgrán (Alemania).- PREMIO CARLOMAGNO.- El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro de Italia Mario Draghi recibe el prestigioso premio Carlomagno por ser un «visionario y un pragmático» que «representa una Europa con capacidad de acción» en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y de su sucesora en el cargo, Christine Lagarde. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La cineasta francesa Charline Bourgeois-Tacquet y el reparto de la aspirante a Palma de Oro ‘La vie d’une femme’ ofrecen una rueda de prensa en Cannes. (Texto) (Foto)

12:00h.- Lisboa.- ARCO LISBOA.- Presentación de la nueva edición de ARCOlisboa, que se celebrará en la capital lusa del 28 al 31 de mayo, con la participación del alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y la directora de ARCO, Maribel López. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- Entrevista con el presidente de Fundación Casa México, Valentín Díez Morodo, galardonado con la medalla de honor de la ciudad de Madrid. (Texto)

19:00h.- Viena.- EUROVISIÓN 2026.- Viena acoge hoy la segunda semifinal de la 70 edición del festival de Eurovisión, el concurso de canción popular más importante del mundo, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco llevan a Cannes, con su documental ‘El partido’, uno de los choques más legendarios de la historia del fútbol: los cuartos de final del Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra, donde ocurrió el gol de ‘La mano de Dios’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Wurzburgo.- ALEMANIA RELIGIÓN.- 104.º Congreso Católico Alemán en Wurzburgo. (Hasta el día 17)

Roma.- PAPA VISITA.- El papa León XIV visita la Universidad La Sapienza de Roma. (Texto) (Foto)

Vilna.- LITUANIA FINLANDIA.- El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, se reúne con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, quien además se verá con la primera ministra, Inga Ruginiené, entre otras autoridades, y participará en un foro económico.

América

13:00h.- Asunción.- PARAGUAY INDEPENDENCIA.- Paraguay da inicio a sus fiestas patrias para conmemorar los 215 años de su independencia de España con un desfile militar y otros actos culturales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

14:30h.- Washington.- EEUU ECUADOR.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participa en un evento en el centro de pensamiento Atlantic Council sobre la seguridad en las Américas, las prioridades de su país en la lucha contra el crimen organizado y la cooperación con Estados Unidos, durante su visita a Washington. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presenta su informe anual, correspondiente al año 2025, titulado ‘El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia’. Universidad Central de Venezuela (UCV) (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- OEA ECUADOR.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recibe al Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La ONG defensora de derechos humanos Provea presenta su informe anual: Venezuela exige justicia y democracia (Texto)

21:30h.- Washington.- EEUU OEA.- El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, expone sus prioridades para el organismo ante el think tank Meridian de Washington.

22:00h.- Asunción.- PARAGUAY INDEPENDENCIA.- Paraguay celebra el «Jagua Patriota», un desfile de perros en el marco de las fiestas patrias por los 215 años de su independencia de España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- La cantante mexicana Julieta Venegas habla con EFE sobre ‘Norteña’, su nuevo álbum y novela debut que narra sus orígenes en el norte de México, como su crianza en Tijuana, la vida fronteriza y sus raíces familiares. (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU ARTE.- Pase para coleccionistas y prensa a la feria TEFAF Nueva York, que ofrece arte moderno y contemporáneo, diseño, joyería y antigüedades, reunidos por 88 expositores líderes de todo el mundo. (Texto) (Foto)

Nueva York.- FRIDA KAHLO.- La Metropolitan Opera de Nueva York estrena hoy ‘El Último Sueño de Frida y Diego’, una ópera con música de Gabriela Lena Frank en la que Diego Rivera invoca a Frida Kahlo durante el Día de Muertos con el fin de devolverla a la vida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Israel y el Líbano celebran una tercera ronda de negociaciones de paz en Washington. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a abril pasado, después de que en marzo pasado se registrase una inflación interanual del 32,6 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU LGBTI.- Bamby Salcedo, directora de Translatin@ Coalition, cree que “celebrar con mucha alegría” a la comunidad LGBTI es la mejor estrategia para contrarrestar los ataques del Gobierno Trump, por eso liderará el Long Beach Pride, uno de los desfiles más antiguos y grandes del orgullo en EE.UU., donde estrenará su ‘Cumbia del Movimiento’. (Texto) (Foto)

Sao Paulo.- MBRF RESULTADOS.- La cárnica brasileña MBRF presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- NUBANK RESULTADOS.- El banco digital Nubank, con operaciones en Brasil, México y Colombia, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Oriente Medio

10:00h.- Rabat.- MARRUECOS SIRIA.- Reunión del ministro de Exteriores de Siria, Assad Hassan el Chibani, con su homólogo marroquí, Naser Burita, en Rabat.

15:00h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Miles de israelíes de extrema derecha, muchos adolescentes, celebrarán este jueves el 59º aniversario de la ocupación israelí de Jerusalén Este, con un desfile nacionalista que recorre Jerusalén Este y la Ciudad Vieja con cánticos como «muerte a los árabes». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bagdad.- IRAK ELECCIONES.- El Parlamento iraquí vota este jueves sobre el programa ministerial y el Gobierno del primer ministro designado, Ali Zaidi, una difícil tarea por la compleja dinámica interna del poder en el país.

Ramala.- PALESTINA POLÍTICA.- La formación político-militar Fatah, principal fuerza política de la Autoridad Palestina y dominante en Cisjordania, celebra un nuevo congreso general diez años después del último. Según sus estatutos, debe reunirse cada cinco para aprobar los programas políticos y militares, y elegir a sus órganos de decisión.

Washington.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Israel y el Líbano celebran una tercera ronda de negociaciones de paz en Washington. (Texto)

África

Kigali.- ÁFRICA FORO.- Empieza en Ruanda el Foro Africa CEO, que reunirá en Kigali durante dos días a más de 2.000 delegados, incluyendo jefes de Estado, ministros, inversores y directivos africanos y de otras partes del mundo.

Asia

Tokio.- HONDA RESULTADOS.- El fabricante japonés de vehículos Honda publica sus resultados financieros relativos al año fiscal 2025-26. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA BRICS.- La reunión de ministros de Exteriores de los BRICS arranca en Nueva Delhi marcando el primer encuentro de alto nivel del bloque desde el inicio de la guerra en Irán, un conflicto que amenaza con fracturar la cohesión interna de sus miembros.

Manila.- CPI FILIPINAS.- La situación del senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, contra quien pende una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) por su supuesta contribución a la guerra antidroga del expresidente Rodrigo Duterte, es incierta, con el exjefe de Policía atrincherado en el Senado, donde reinó el caos durante un operativo para su detención la víspera. (Texto)

Pekín.- CHINA EE.UU..- El presidente chino, Xi Jinping, ofrece un banquete de Estado en el Gran Palacio del Pueblo en honor del mandatario estadounidense, Donald Trump, como cierre de la jornada principal de la visita oficial del líder republicano a China. Gran Palacio del Pueblo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nuevo Taipéi.- FOXCONN RESULTADOS.- Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, publica sus resultados financieros del primer trimestre, después de que sus ganancias aumentaran un 24 % en 2025 por el auge global de la inteligencia artificial. (Texto)

Pekín.- CHINA EE.UU..- Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, encabezan en Pekín la primera reunión bilateral de varias que se esperan a lo largo del año entre los líderes de las mayores potencias mundiales, con el foco en comercio, tecnología, Taiwán, y la crisis generada por Irán. Gran Palacio del Pueblo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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