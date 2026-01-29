Jueves, 29 de enero de 2026 (08.00 GMT)

Bruselas.- Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen para analizar los últimos desarrollos sobre la crisis de Groenlandia tras la distensión entre Bruselas y Washington, así como las negociaciones para la paz en Ucrania, entre otros asuntos.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia en Berlín una declaración gubernamental sobre los resultados del último Consejo Europeo y sobre la situación actual de la política exterior en medio de las tensiones entre Europa y EE. UU. en torno a Groenlandia y el deterioro significativo de las relaciones transatlánticas.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, hace declaraciones a los medios a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

(vídeo)(directo)

Mineápolis (EE.UU.) – Mineápolis sigue convulsionada por protestas y vigilias tras la muerte del residente Alex Pretti, abatido por agentes federales de inmigración, mientras la Administración Trump ha respondido con capturas de ciudadanos, acusándolos de interferir el trabajo de los agentes federales.

(foto)(vídeo)

Mineápolis (EE.UU.).- Tom Homan, el ‘zar’ de la frontera de Donald Trump que cumple cuatro días frente al operativo contra la inmigración en Mineápolis, ofrece una rueda de prensa sobre la situación en la ciudad.

(foto)(vídeo)(directo YouTube)

Bruselas.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, presenta en una rueda de prensa los resultados anuales de la entidad.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunieron este jueves en Pekín, en la principal parada de la visita oficial a China que el líder laborista lleva a cabo para estrechar los lazos comerciales y reencauzar las relaciones bilaterales tras años de enfriamiento con los anteriores gobiernos conservadores.

(foto)(vídeo)

Al Mawasi (Gaza).- Con cajas de plástico, varas de metal, un barril y restos de una bicicleta el gazatí Hossam Qassem, de 24 años, desplazado en la zona costera de Mawasi (sur de la Franja), ha logrado construir una batería, un instrumento que le apasiona y que le sirve de terapia en medio de la desolación que persiste en el enclave palestino.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené, con quien abordará la guerra rusa en Ucrania y dará una rueda de prensa.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El primer ministro británico, Keir Starmer, de visita en China acompañado de una amplia delegación empresarial, tiene previsto reunirse con el primer ministro, Li Qiang, y firmar varios acuerdos con Pekín.

(foto)(vídeo)

Hanói.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunió este jueves en Hanói con el presidente vietnamita, Luong Cuong, con el objetivo de estudiar nuevas líneas de cooperación entre el bloque europeo y el país asiático, una de las economías más dinámicas de Asia.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), cuya actual prórroga expira a finales de enero, y en un contexto de creciente violencia de bandas armadas, un proceso político farragoso y un deterioro generalizado de la seguridad y las instituciones en el país caribeño.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Continúan las reuniones bilaterales entre mandatarios en Panamá en el marco del Foro Económico Internacional, organizado por CAF y el Gobierno panameño y que concluye este jueves, en un encuentro al que acudieron los presidentes de Panamá, Brasil, Bolivia, Colombia y Guatemala, además del presidente electo chileno, y del que se retiró el ecuatoriano Daniel Noboa.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El Gobierno de la India proyectó este jueves un crecimiento económico del 7,4 % para el año fiscal 2025-26, una cifra que haría de la potencia asiática la economía de mayor expansión mundial, aunque advirtió de los riesgos que plantean las tensiones comerciales de Estados Unidos y una posible «burbuja» financiera ligada a la Inteligencia Artificial (IA).

(foto)(vídeo)

San José.- Históricamente Costa Rica ha sido uno de los países más estables y seguros de Latinoamérica, pero no ha logrado escapar de la penetración del narcotráfico en distintas esferas de la sociedad y de cifras inéditas de homicidios, lo cual ha convertido a la inseguridad en el principal problema del país según las encuestas, y en uno de los puntos principales de la campaña hacia las elecciones del 1 de febrero.

(foto)(vídeo)

San José.- Los costarricenses entran este jueves en la etapa de reflexión del voto para las elecciones del próximo 1 de febrero, tras el fin de la publicación de encuestas y de la difusión de propaganda en medios de comunicación por parte de los partidos políticos.

(foto)(vídeo)

Oaxaca (México).- Tras conocer la detención del maquinista del Tren Interoceánico, que el 28 de diciembre descarriló en el Istmo de Tehuantepec y por el que murieron 14 personas, Hares Jiménez Del Toro, primo del comunicador Israel Gallegos, una de las víctimas mortales, confió en que la justicia se esté aplicando de manera correcta en lo que considera un error humano.

(foto)(vídeo)

Roma.- El partido italiano Más Europa ha convocado una protesta frente a la embajada estadounidense en Roma en contra de la presencia de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las Olimpiadas de Invierno de Milán Cortina.

(foto)(vídeo)

Manila.- La Autoridad de Estadísticas de Filipinas (PSA) registró en el cuarto trimestre de 2025 un crecimiento interanual del 3% en el producto interior bruto (PIB) del país, lo que representa un crecimiento del 4,4% del PIB en todo el año.

(foto)(vídeo)

Seúl.- El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, participó este jueves en un foro organizado por la asociación de periodistas Club Kwanhun en Seúl, donde habló sobre como el país debe lidiar con las potencias estadounidense y china, así como acerca de las soluciones a algunos de los problemas históricos de Japón.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en audiencia en el Vaticano a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

(foto)(vídeo)

Cartagena de Indias (Colombia).- Comienza el XXI Hay Festival de Cartagena de Indias con una charla del actor y director mexicano Diego Luna, activista de causas sociales y de proyectos como el festival de documentales Ambulante.

(foto)(vídeo)

París.- Transcurridos menos de dos meses desde su fallecimiento, la siempre original mirada del fotógrafo británico Martin Parr permitirá arrojar luz sobre el calentamiento global y los desequilibrios medioambientales planetarios en París, en una nueva exposición de la galería nacional Jeu de Paume, combinada con otra de la sudafricana Jo Ractliffe.

(foto)(vídeo)

Roma.- Presentación en Roma de la exposición «Esteban Vicente, el pintor de la realidad», con la presencia del director general del Instituto Cervantes, Luis García Montero, entre otros.

(foto)(vídeo)

París.- Un coche Hispano-Suiza de 1922 conocido como «Splendid», valorado entre 350.000 y 475.000 euros y que apareció en la serie ‘Genius: Picasso’, se subasta este viernes en París durante la exposición del automóvil ‘Rétromobile’.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La banda colombiana Morat presenta las novedades y proyectos que marcarán su agenda artística en 2026.

(foto)(vídeo)

Cuba.- Sesión de entrenamiento abierta a los medios del grupo de beisbolistas de la preselección nacional de Cuba que se prepara para la Serie de las Américas y el VI Clásico Mundial de Beisbol.

(foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- Ciudadanos de Bali participan en labores de limpieza de los numerosos residuos que acaban en las playas durante la temporada de lluvias de Indonesia, que se extiende entre noviembre y abril.

(foto)(vídeo)

