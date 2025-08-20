Jueves 21 de agosto de 2025 (19.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 20 ago (EFE).-

Ginebra.- El comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, ofrece una rueda de prensa en el Club Suizo de la Prensa.

Berlín.- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, abordará la situación de los delitos sexuales contra niños y adolescentes con datos de 2024 en compañía del presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, y la comisaria federal contra el abuso a menores, Kerstin Claus.

Londres.- Presentación mundial en Londres de la película ‘El club del crimen de los jueves’ (‘The Thursday Murder Club’), protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie, antes de su estreno en Netflix el próximo 28 de agosto.

Túnez.- La Unión General de los Trabajadores Tunecinos (UGTT) convoca a una manifestación en protesta por la falta de diálogo social y negociaciones con el Ejecutivo.

Taipei.- Cada vez más jóvenes taiwaneses recurren a la inteligencia artificial para abordar sus problemas de salud mental, aunque los expertos advierten de que estas herramientas, aunque útiles, no pueden «reemplazar» la terapia tradicional con humanos.

Alejandría (Egipto).- El ministro de Turismo y Antigüedades, Sharif Fathi, presencia hoy en el puerto de Abu Qir, en el norte de Egipto, la extracción de piezas arqueológicas sumergidas en el mar Mediterráneo, y ofrecerá una rueda de prensa.

La Paz.- Los votos de las elecciones generales de Bolivia están casi totalmente computados y se prevé que este jueves el Tribunal Supremo Electoral proclame los resultados, que llevarán a los opositores Rodrigo Paz y al expresidente Jorge Tuto Quiroga a una segunda vuelta por la Presidencia, en medio de la tensión marcada por declaraciones cruzadas entre ambos binomios.

Nueva York.- La misión de la ONU en Libia (UNSMIL) presenta hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU una «hoja de ruta» para una transición en el país magrebí que acabe con la división de facto del territorio entre el gobierno de Trípoli y el de Bengasi.

Miami.- Entrevista al español Gonzalo García, quien asumió este mes como nuevo director artístico del Miami City Ballet en su 40 aniversario, tras su paso como bailarín principal del Ballet de San Francisco y del Ballet de Nueva York.

San Juan.- Las personas sordas perrean la música urbana de Bad Bunny en la serie de conciertos consecutivos que el cantante ofrece en Puerto Rico, gracias a los intérpretes de lengua de señas que transmiten sus líricas al ritmo de cada canción y a la lucha quijotesca de la comunidad por su derecho a la inclusión.

Buenos Aires.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, concluye este jueves una visita de dos días a Argentina, donde se espera que se reúna con el presidente Javier Milei y aborde cuestiones de seguridad, comerciales y energéticas, entre otras.

San Salvador.- La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Nayib Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, frente a las críticas de organismos internacionales y locales.

Miami (EE.UU.).- El paso del huracán Erin, que alcanzó la categoría 5 en el Caribe y luego fue rebajado a categoría 3, puede dar lugar esta noche a inundaciones en el estado de Carolina del Norte, donde algunas islas ya han sido evacuadas, por marejada ciclónica y las condiciones de tormenta tropical que acompañan al ciclón.

Bogotá.- La Red Nacional de Mujeres presenta el informe ‘Mujeres en resistencia: desafíos de las defensoras ambientales en Colombia’ que recoge las voces de 84 lideresas indígenas, afrodescendientes y campesinas de Antioquia, Cauca y Nariño, quienes han enfrentado amenazas, desplazamientos, hostigamientos y estigmatización por proteger la tierra y la vida.

