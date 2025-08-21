Juez de Perú dicta prisión suspendida a colombianos detenidos en isla reclamada por Petro

Lima, 20 ago (EFE).- Un juzgado de paz de Perú impuso este miércoles una condena de prisión suspendida de un año y cinco meses, y la expulsión inmediata del país, contra los dos topógrafos colombianos acusados de violación de soberanía en el distrito peruano de Santa Rosa de Loreto ubicado en una isla reclamada por el mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

El Poder Judicial informó sobre la condena contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López por el delito de violación de la soberanía extranjera en el distrito de Santa Rosa de Loreto, al haberse presentado en el lugar para realizar supuestos trabajos de topografía, razón por la cual fueron detenidos preventivamente la semana pasada.

El titular del Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Loreto ordenó además el pago de una reparación civil de forma solidaria de 4.500 soles (1.200 dólares) en un plazo máximo de 24 horas, en caso contrario se les revertiría la pena de suspendida a efectiva, informó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.

La fuente oficial agregó que el fallo fue dictado tras aceptar el acuerdo de terminación anticipada entre la Fiscalía y los ciudadanos extranjeros, quienes admitieron su responsabilidad en los hechos en mención.

Petro tilda el caso de «secuestro»

Tras la detención de Sánchez y Amia, el presidente Petro estalló en su perfil de la red social X, donde alegó que se trataba de un acto «ilegal» y calificó de «secuestro» las medidas peruanas tomadas en una localidad que, desde su punto de vista, no pertenece a Perú.

«La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro», publicó en X.

Santa Rosa de Loreto forma parte de la isla peruana Chinería, que junto a la ciudad colombiana de Leticia y la brasileña de Tabatinga, situadas en la ribera izquierda del río Amazonas, conforman la triple frontera de estos países sobre el río más caudaloso del mundo.

El Gobierno colombiano mantiene que Santa Rosa debería pertenecer a Colombia, al considerar que es supuestamente una isla surgida después del tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países, en la que Perú entregó a Colombia el territorio entre los ríos Caquetá y Putumayo, además de darle acceso al Amazonas a través del trapecio amazónico, donde se encuentra Leticia, que hasta entonces era peruana.

En tanto, el Gobierno de Perú sostiene que su soberanía sobre Santa Rosa es indiscutible, por ser parte de Chinería, en la triple frontera amazónica con Colombia y Brasil, asignada en 1929 al país andino, y encontrarse en el lado peruano de la línea de frontera demarcada en 1922 a perpetuidad.

Perú no cederá «ni un centímetro»

A raíz de estos entredichos, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, visitó el viernes pasado el municipio de Santa Rosa de Loreto para reafirmar la soberanía peruana sobre este territorio y decirles a sus habitantes que «son tan peruanos como la papa y Machu Picchu».

«Lamentablemente, desde hace algunos días, se vienen lanzando mensajes y realizando acciones inaceptables que afectan a la hermandad que une a nuestras dos naciones, y en particular a las comunidades de frontera. Seamos claros: la soberanía de Perú no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto es seguirá siendo peruano. Eso es así», aseveró Boluarte.

«No cederemos un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto, nuestra soberanía no está en discusión» enfatizó.

La detención de los dos topógrafos colombianos en Santa Rosa se produjo después de que un avión militar de Colombia tipo Súper Tucano sobrevoló la isla mientras se encontraban en el lugar una delegación gubernamental encabezada por el primer ministro de Perú, Eduardo Arana, lo que llevó al Ejecutivo peruano a acusar a Colombia de haber invadido su espacio aéreo. EFE

