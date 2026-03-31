Juez federal declara inconstitucional la orden de Trump para recortar fondos a NPR y PBS

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Washington, 31 mar (EFE).- Un juez en Washington declaró inconstitucional este martes la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cortar fondos federales a los medios públicos NPR y PBS, en un nuevo revés jurídico a las políticas del republicano.

En su dictamen, el magistrado Randolph Moss indicó que la acción de Trump contra las emisoras viola el derecho a la libertad de prensa garantizado en la Primera Enmienda de la Constitución y equivale a una «discriminación por punto de vista» por parte del mandatario, que ha acusado a estos medios de tener un «sesgo izquierdista».

Moss falló a favor de PBS y NPR, quienes demandaron a la Administración Trump en mayo del año pasado por considerar que el presidente no tiene la autoridad para actuar como «árbitro del contenido de la programación» de estos medios.

Así, el tribunal revirtió los recortes a la Radio Nacional Pública y al Servicio Público de Radiodifusión de EE.UU. (NPR y PBS, en inglés), aunque está previsto que el Gobierno apele el veredicto, como ya ha hecho en procesos anteriores.

Esta decisión llega días después de que otro juez federal ordenara el pasado 17 de marzo restablecer las operaciones de la Voz de América y reincorporar a 1.042 de los 1.147 empleados puestos en licencia administrativa desde hace un año, cuando Trump intentó cerrar la histórica emisora, financiada por el Gobierno.

Trump ordenó a principios de mayo a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), que distribuye fondos federales asignados por el Congreso a los medios, reducir al mínimo legal el presupuesto de NPR y PBS, en una orden ejecutiva también niega cualquier «financiación futura» para ambas emisoras.

Aunque los fondos federales representan cerca del 1 % del presupuesto total de NPR, suponen entre el 8 % y el 10 % para sus más de 1.300 emisoras afiliadas. En el caso de PBS y sus estaciones asociadas, aproximadamente el 15 % de sus ingresos provienen de la CPB. EFE

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