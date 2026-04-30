Juez prohíbe salir de Perú por 18 meses a organizador de comicios investigado por Fiscalía

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Lima, 30 abr (EFE).- Un juez de Perú prohibió este jueves la salida del país por 18 meses a Piero Corvetto, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien renunció de su cargo tras las irregularidades presentadas en los comicios generales del 12 de abril.

El magistrado Juan Manuel Chuyo declaró fundada la medida solicitada por la Fiscalía después de que se le descubriese un pasaporte próximo a vencer, distinto a los dos que ya había entregado al Ministerio Público como garantía de que no piensa fugarse del país.

Corvetto, otros funcionarios y representantes de la empresa de transportes Gálaga, que fue contratada para distribuir el material electoral, son investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y omisión de actos funcionales después de notables retrasos en la apertura de centros de votación en Lima.

En una audiencia virtual, el juez Chuyo consideró «necesario» tener delimitadas las ubicaciones dentro del país de los investigados para que así se pueda minimizar el peligro de fuga que pudiera existir y abordar con solvencia las intervenciones que está realizando el Ministerio Público.

La Fiscalía alegó que existe un riesgo de fuga del exjefe de la ONPE, pese a que este entregara sus dos pasaportes, uno peruano y otro italiano, puesto que en el allanamiento a su vivienda de este viernes se encontró un documento con el que podría abandonar el país.

«La presencia del señor Corvetto es necesaria para que se aclaren estos hechos graves que se vienen denunciando y que son de conocimiento público y que han generado zozobra, impacto en la sociedad, sobre todo de cara a la segunda vuelta de este proceso electoral», dijo el fiscal Reynaldo Abia.

El impedimento de salida también fue dictado contra el exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, el suspendido subgerente de Producción Electoral de la ONPE Juan Phang, la asistente de la Subgerencia de Producción Electoral, Hilda Otoya, dos funcionarios más y el representante de la empresa Servicios Generales Galaga, Juan Alvarado.

Este viernes, el juez Chuyo rechazó la solicitud de la Fiscalía para detener preliminarmente a Corvetto, que dimitió hace diez días en medio de las presiones e investigaciones abiertas por las irregularidades suscitadas en los comicios, y bajo amenazas del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que denuncia sin pruebas un fraude premeditado en su contra.

Chuyo no aceptó la detención, pero validó el desarrollo de allanamientos en una docena de inmuebles, entre ellos el domicilio de Corvetto, que se realizaron desde la madrugada de este viernes.

Corvetto dimitió el 22 de abril como jefe de la ONPE al ser señalado como culpable de las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima; así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Estas irregularidades han alimentado las denuncias de fraude electoral lanzadas sin pruebas por López Aliaga, quien señala un contubernio en su contra al ver que se quedará fuera de la segunda vuelta en detrimento del izquierdista Roberto Sánchez. EFE

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