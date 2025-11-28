Jueza paraguaya recibe pedido de extradición de Brasil del hijo de un diputado fallecido

Asunción, 27 nov (EFE).- Una jueza paraguaya recibió de parte de la Justicia de Brasil un pedido de extradición a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de un diputado oficialista que murió en agosto de 2024 durante un operativo policial y quien es investigado en ese país por presunto tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal.

La jueza penal de garantías especializada en crimen organizado Lici Sánchez declaró «la competencia» para tramitar un exhorto de «detención con fines de extradición» enviado por el Juzgado Federal de la ciudad brasileña de Porto Alegre, según la resolución judicial, que fue difundida este jueves por medios locales.

En ese sentido, la magistrada ordenó que Rodrigues Gomes, quien actualmente está recluido en una cárcel de la ciudad paraguaya de Emboscada (centro), continúe en prisión.

Rodrigues Gomes es hijo del diputado paraguayo oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido el 19 de agosto del 2024 en un presunto enfrentamiento con la Policía durante un registro a su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte).

Ese mismo día, la residencia de Rodrigues Gomes fue allanada y él terminó detenido tras refugiarse en una comisaría local, para luego ser procesado e imputado en Paraguay por un caso de presunto lavado de dinero producto del narcotráfico.

El documento detalla que Rodrigues Gomes, de nacionalidad brasileña, es investigado en Brasil por presuntos «delitos internacionales de tráficos de drogas», «crimen de blanqueo de capitales» y por «organización criminal».

Sánchez dispuso además que «el extraditable» debe comparecer, a través de medios telemáticos, en una «audiencia identificatoria» prevista para este viernes, señala la resolución.

En declaraciones al medio local El Observador, la jueza puntualizó hoy que para que Rodrigues Gomes sea extraditado «no debe tener deudas pendientes con la justicia nacional».

El acusado permanece en prisión preventiva desde que fue detenido en medio del operativo de agosto de 2024, en el que murió su padre. EFE

