Junta militar en Mali difunde primeras imágenes del presidente Goita tras ola de ataques

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Bamako, 28 abr (EFE).- La junta militar maliense difundió este martes imágenes del presidente de transición, el general Assimi Goita, en un encuentro con el embajador ruso en Bamako, Igor Gromiko, en lo que es primera apariencia pública tras la ola de ataques simultáneos perpetrados el sábado por yihadistas y los rebeldes independentistas del norte en la capital y varias localidades.

Según un comunicado de la presidencia maliense, las dos partes analizaron la situación actual y «las buenas relaciones de asociación entre Bamako y Moscú».

El embajador ruso reafirmó el apoyo de su país a Mali en la lucha contra el terrorismo internacional e insistió en la acción conjunta de las fuerzas armadas malienses y rusas a este respecto, señaló la misma fuente.

El gabinete de la Presidencia difundió posteriormente otras imágenes en las que se ve a Goita visitando a los heridos de los ataques y en la casa del ministro de Defensa, general Sadio Camara, quien fue asesinado en estos ataques como consecuencia de un atentado con coche bomba.

Según la nota, Goita expresó sus condolencias a la familia de Camara y aseguró “»la continuación de su lucha para la consolidación de la seguridad de todo el territorio nacional».

Se trata de la primera aparición pública de Goita, que aún no ha hecho ninguna declaración oficial tras los intensos ataques simultáneos coordinados por el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país, y por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, contra la capital y varias localidades, y que culminaron con la toma de la importante ciudad de Kidal (norte).

El ministro maliense de Defensa, cuyas exequias se celebrarán el jueves, murió en un atentado con coche bomba en Kati, a 17 kilómetros de Bamako, sede de un importante cuartel y bastión militar de la junta en el poder surgida de los golpes de Estado de 2020 y 2021.

Los mercenarios rusos del Cuerpo Africano (African Corps), controlados por Moscú y que operan en Mali en coordinación con el Ejército del país, anunciaron este lunes haber abandonado la estratégica ciudad de Kidal junto con el Ejército maliense conforme a una «decisión conjunta» de la junta militar golpista y las unidades del Cuerpo Africano. EFE

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