Justicia rusa condena a 21 años de cárcel a jáquer que atacó portal de Correos de Rusia

1 minuto

Moscú, 4 dic (EFE).- El Tribunal de la región de Moscú condenó hoy a 21 años de cárcel al jáquer ruso Artióm Joroshílov, declarado culpable de efectuar un ataque DDoS contra el portal oficial de Correos de Rusia, preparar un sabotaje ferroviario y apoyar financieramente a Ucrania.

«Por el conjunto de los delitos fue condenado a 21 años de privación de libertad», señaló el servicio de prensa de los tribunales de la región de Moscú en su canal de Telegram.

Joroshílov fue declarado culpable de alta traición, acciones ilegales contra la infraestructura informática de Rusia, preparativos para sabotaje, confección ilegal de sustancias explosivas».

Los investigadores establecieron que el jáquer transfirió en 2022 a Ucrania más de 689.000 rublos (cerca de 9.875 dólares) y «en contubernio con una agrupación de jáqueres ucranianos perpetró ataques DDoS contra los sitios web de Correos de Rusia, provocando su bloqueo temporal».

Además, preparó un sabotaje ferroviario, para lo cual eligió una ubicación por la que solían pasar a menudo trenes con cargas militares, descargó de internet instrucciones para fabricar artefactos explosivos, «pero no llegó a cometer el delito ya que sus actividades fueron abortadas» por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso.EFE

