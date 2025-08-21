Kaláshnikov probará su nueva ametralladora RPL-7 en condiciones de combate en Ucrania

Moscú, 21 ago (EFE).- El consorcio Kaláshnikov, el mayor fabricante de armas ligeras de Rusia, anunció este jueves que comenzará las pruebas de su nueva ametralladora de cinta RPL-7 en condiciones de combate en Ucrania, un arma desarrollada en tiempo récord a solicitud del Ejército ruso.

«Kaláshnikov envía su nueva ametralladora ligera calibre 7,62 con cinta de munciiones RPL-7 para efectuar las pruebas en condiciones ce combate. La empresa diseñó este artefacto en un tiempo récord y lo adaptó en base a las solicitudes del cliente», indicó la compañía en Telegram.

El consorcio indicó que ha puesto a punto «un sistema eficaz de retroalimentación con la zona de la operación militar especial».

Kaláshnikov creó un equipo de especialistas que se dedica al monitoreo de la explotación y el mantenimiento del armamento y equipo bélico ruso en «todos los sectores del frente» en Ucrania.

«Justo el trabajo de este equipo permite reaccionar rápidamente a las particularidades detectadas del uso de las producciones de Kaláshnikov en condiciones reales de combate», añadió.

El fabricante de armas señaló que el nuevo RPL-7 «fue creado para las unidades de asalto del las tropas rusas en base a la ametralladora RPL-20 tomando en consideración las tendencias actuales y conservando sus características de explotación y combate que han sido altamente valoradas por militares».

«Las principales características positivas de la nueva ametralladora son su diseño compacto, poco peso, amplio cargador y un riel Picatinny que permite la instalación de gran cantidad de modernos accesorios de puntería», señaló.

Kaláshnikov indicó que la munición utilizada por esta ametralladora es muy popular en el extranjero, lo cual «incrementa considerablemente el potencial de exportación» del RPL-7.

La RPL-7 garantiza una alta capacidad de fuego de hasta 400 disparos sin un calentamiento crítico del cañón, una característica en la que supera considerablemente a sus análogos.

Cuenta con una cinta para 80 cartuchos y una culata plegable telescópica, además de un aditamento silenciador.

En marzo pasado Kaláshnikov anunció el inicio de la producción en serie de la ametralladora RPL-20, que había sido perfeccionada en base a la experiencia de la guerra en Ucrania.

El consorcio no solo produce los emblemáticos AK-47, el primer y más vendido fusil de Kaláshnikov, adoptado por los ejércitos de 55 países, sino que también fabrica una diversa gama de armas ligeras, drones de reconocimiento y kamikaze, así como misiles antiaéreos, entre otras producciones militares. EFE

