Kallas: «La determinación de Trump de alcanzar un acuerdo de paz es fundamental»

2 minutos

Bruselas, 16 ago (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este sábado que la «determinación» del presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania es «fundamental», aunque advirtió que Rusia «no tiene intención de poner fin a esta guerra en un futuro próximo».

«La determinación del presidente Trump de alcanzar un acuerdo de paz es fundamental», dijo Kallas en declaraciones remitidas por su portavoz, añadiendo que «la UE y nuestros socios europeos trabajaron para coordinarse con el presidente Trump antes de la reunión de Alaska».

Esta viernes se celebró la anticipada reunión entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska, en la cual no se cerró ningún acuerdo para un alto el fuego en Ucrania aunque ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de «extremadamente productivas».

Sin embargo, para la alta representante europea, «la cruda realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra en un futuro próximo. Incluso mientras se reunían las delegaciones, Rusia lanzó nuevos ataques contra Ucrania».

Y añadió: «Putin sigue alargando las negociaciones y espera salirse con la suya. Abandonó Anchorage (Alaska) sin comprometerse a poner fin a la matanza».

Tras la reunión entre ambos mandatarios, líderes europeos -incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen- respaldaron y ofrecieron su apoyo en una declaración conjunta a la propuesta del estadounidense de celebrar una cumbre trilateral entre Trump, Putin, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

«Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente. La UE colaborará con Ucrania y Estados Unidos para que la agresión de Rusia no tenga éxito y cualquier paz sea sostenible», continuó Kallas.

La política estonia dijo que «Europa seguirá respaldando a Ucrania, entre otras cosas, trabajando en un decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia», advirtiendo que «la seguridad europea no es negociable».

Por su parte, Zelenski apuntó este sábado a un alto el fuego en todos los frentes y a la liberación de prisioneros de guerra, cautivos civiles y niños ucranianos deportados, como las demandas prioritarias a Rusia ante la posibilidad de un encuentro trilateral con el Trump y Putin. EFE

