Kaspersky detecta virus informático instalado por defecto en 13.000 móviles Android nuevos

2 minutos

Moscú, 17 feb (EFE).- La compañía informática rusa Kaspersky Lab, especializada en sistemas antivirus y prohibida en Estados Unidos, detectó la instalación por defecto del virus informático Keenadu en más de 13.000 móviles Android totalmente nuevos, 9.000 de ellos en Rusia, según informó hoy el periódico ruso Védomosti.

En declaraciones al rotativo, la compañía indicó que su programa antivirus detectó la aplicación maligna no solo en móviles vendidos en Rusia, sino también en Japón, Alemania, Brasil y Países Bajos.

Según Kaspersky, el virus podría haberse filtrado durante alguna de las etapas de suministros o programación de la cadena de producción de los móviles.

«Suponemos que los productores no estaban al tanto de que las cadenas de suministro estaban comprometidas, y a consecuencia de esto Keenadu se filtró en los dispositivos, ya que este programa maligno imita componentes legítimos del sistema», explicó a Védomosti Dmitri Kalinin, experto en ciberseguridad de Kaspersky.

Añadió que «para notar a tiempo una amenaza de este tipo es importante controlar minuciosamente cada etapa de la producción de los dispositivos, para estar seguros de que el sistema operativo no está contaminado».

Este virus es usado para utilizar la publicidad comercial con fines fraudulentos, ya que los dispositivos contaminados funcionan como ‘bots’ que cliquean enlaces de anuncios.

«Se trata de un negocio criminal altamente rentable. Mientras más ‘bots’ hay en la red, mayores son los ingresos», indicó, al señalar que este sistema ilegal genera millonarias ganancias.

Además, Keenadu también es capaz de llegar a controlar totalmente el dispositivo y robar información personal de los usuarios, sostuvo. EFE

mos/crf