Kast niega la influencia de EEUU en el retirada de su apoyo a Bachelet para la ONU

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Santiago de Chile, 31 mar (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, negó este martes que hubiese influencia de Estados Unidos, y su mandatario Donald Trump, en la decisión que tomó de retirar el apoyo a la candidatura de la exmandataria progresista Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas.

«No, no hay ningún planteamiento directo de nadie, pero uno tiene que ir analizando los distintos escenarios y cómo esos escenarios influyen también en Chile», dijo el ultraderechista Kast en una entrevista a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

El mandatario chileno fue consultado al respecto pues su decisión fue tomada tras su participación en la cumbre ‘Escudo de las Américas’, organizada por Trump.

«Chile requiere una ONU más activa para ciertos problemas que ocurren en nuestro continente, en nuestra área de influencia», agregó.

La candidatura de Bachelet había sido impulsada por el expresidente chileno Gabriel Boric, con respaldo de México y Brasil, y la retirada del apoyo de Chile fue anunciada hace una semana a través de un comunicado de Cancillería.

La expresidenta chilena, no obstante, informó de que insistirá en su candidatura a la secretaría general de la ONU con el apoyo de esos dos países.

«Nosotros lo que hemos señalado es que vamos a respetar su candidatura, pero no va a contar con el apoyo de Chile», reiteró el ultraderechista Kast.

Añadió que valora la figura que representa la exmandataria y que a su gobierno «le interesaría mucho que Michelle Bachelet nos pudiera colaborar en ciertas gestiones para posicionar a Chile en áreas donde ella tiene una gran influencia».

Bachelet aspira contar con respaldo para sustituir al portugués António Guterres, quien finaliza sus funciones en el cargo a finales de año, debido su experiencia como directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU.

Entre los candidatos al puesto hay otros dos latinoamericanos: el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la costarricense Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de su país, por lo que el elegido podría ser de esta región y por primera vez en la historia podría ser además una mujer. EFE

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