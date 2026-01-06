Kast planteará un corredor humanitario para inmigrantes venezolanos en su visita a Perú

Santiago de Chile, 6 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes, previo a su viaje a Perú, que trabajará en «habilitar» un corredor humanitario para facilitar el retorno de inmigrantes venezolanos a su país, iniciativa que, entre otros temas, aseguró haber conversado con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su visita a Quito.

La creación de un corredor de devolución para la diáspora venezolana fue una de las iniciativas que Kast se comprometió a impulsar durante su campaña presidencial como parte de una estrategia regional para enfrentar la crisis migratoria, en donde ya ha tocado la puerta de varias autoridades latinoamericanas.

«En campaña planteamos distintas alternativas, muchos decían que no eran posibles y se han ido despejando ciertas complicaciones. Una de ellas era que había una persona a cargo del gobierno (de Venezuela) que no había respetado las normas democráticas, no había respetado elecciones libres», subrayó Kast antes de embarcarse rumbo a la capital peruana para visitar al presidente interino, José Jerí.

«Por distintas razones él (Nicolás Maduro) sale de la presidencia y hoy día hay un proceso de transición. Esperamos que eso seresuelva bien, que se vuelva a recuperar la democracia plena en Venezuela. Pero en el intertanto tenemos que seguir avanzando entre los países vecinos que nos hemos visto afectados por esta situación para buscar alternativas», agregó.

Kast, que asumirá la Presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, reiteró este lunes su «solicitud» a los extranjeros indocumentados para que salgan del país apuntando a que «quizás va a ser más fácil si es que la autoridad que está transitoriamente en Venezuela facilita el intercambio de información».

La idea de Kast está en concordancia con lo planteado por Jerí el pasado fin de semana en su cuenta de X, donde afirmó que dará a los venezolanos «las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria» y que reforzará sus líneas fronterizas para «garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos».

El ultraderechista chileno aseguró que la detención de Maduro en una operación militar en Caracas ordenada por Donald Trump «es una gran noticia para la región», y pidió a los Gobiernos latinoamericanos «coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país».

Además de la reunión con Jerí agendada para este miércoles, Kast sostendrá encuentros privados con diversos sectores, según informó la Presidencia de Perú a fines de diciembre.

Desde que triunfó en las elecciones presidenciales, victoria que fue proclamada ayer por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de Chile, Kast se ha reunido con el mandatario argentino, Javier Milei y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde la dictadura chilena, y mantiene una nutrida red de vínculos con la ultra global donde Trump es uno de sus máximos referentes políticos.

El ultraderechista, que en su tercer intento consiguió llegar a La Moneda, tendrá que lidiar con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la izquierda en el Senado. EFE

