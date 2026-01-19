Kazajistán confirma invitación a Tokáyev para formar parte de la Junta de Paz para Gaza

2 minutos

Astaná, 19 ene (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, ha sido invitado a sumarse a la Junta de Paz para Gaza por su homólogo estadounidense, Donald Trump, según informó este lunes el portavoz de la Presidencia kazaja, Ruslán Zheldibái.

«El presidente Kasim-Yomart Tokáyev estuvo entre los primeros líderes en recibir la invitación oficial a integrar la Junta de la Paz, y Kazajistán, de convertirse en uno de los países fundadores», aseveró en un comunicado publicado por la Presidencia.

Zheldibái añadió que «el jefe de Estado envió una carta de respuesta al presidente de Estados Unidos, en la que expresó su agradecimiento sincero y corroboró su disposición a ingresar en esta nueva unión».

Según se anunció, la Junta estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

Posteriormente se ha conocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también invitó a formar parte al rey Abdalá II de Jordania y al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan y también el presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, anunció que formará parte.

La semana pasada el enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas, bautizado como Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás.

El nuevo Gobierno tecnocrático estará supervisado por la Junta de Paz para Gaza, cuya creación fue anunciada por Trump el pasado 15 de enero.

La Casa Blanca adelantó que durante el Foro de Davos, que se celebra esta semana en Suiza y donde intervendrá Trump, se dará a conocer más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés).

Se trata de un contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz del mandatario estadounidense. EFE

kk-mos/alf