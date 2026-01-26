Keir Starmer partirá el martes para una visita oficial a China y Japón

El primer ministro británico, Keir Starmer, partirá el martes para una visita oficial a China, la primera de un dirigente de Reino Unido desde 2018, en un viaje que le llevará después a Japón, anunció el lunes Downing Street.

Starmer «partirá el martes por la noche para su viaje a China y Japón», indicó un portavoz del primer ministro británico, sin dar más detalles.

El anuncio se produce pocos días después de que el gobierno del laborista Keir Starmer diera luz verde al controvertido proyecto de construcción de una megaembajada china en el centro de Londres.

El gobierno británico aprobó la semana pasada, tras varios aplazamientos, la construcción de una gigantesca embajada china en Londres, un proyecto polémico por las preocupaciones sobre espionaje y su impacto en las relaciones bilaterales.

Los titubeos del gobierno laborista en este asunto ilustran la posición delicada del primer ministro, el laborista Keir Starmer, que intenta reactivar las relaciones con China desde su llegada al poder en julio de 2024.

El propio Starmer reconoció el mes pasado que, aunque China ofrece importantes oportunidades económicas para Reino Unido, también plantea «amenazas reales para la seguridad nacional».

El líder laborista busca mejorar las relaciones bilaterales, deterioradas durante los mandatos de sus predecesores conservadores por las críticas a la restricción de libertades en Hong Kong, al trato a la minoría musulmana uigur en Xinjiang y por acusaciones mutuas de espionaje.

Una vez construida, será la embajada más grande en Londres y la mayor misión china de Europa Occidental.

