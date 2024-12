Kendrick Lamar encabeza por cuarto álbum consecutivo la lista Billboard 200 con ‘GNX’

Los Ángeles (EE.UU.), 2 dic (EFE).- El álbum ‘GNX’ del rapero californiano Kendrick Lamar encabeza la lista Billboard 200, que registra los 200 álbumes más vendidos de la semana, marcando su cuarto trabajo consecutivo en encabezar las listas.

El disco, el sexto de su carrera y que fue lanzado sin previo aviso el pasado 22 de noviembre, vendió 319.000 unidades en EE.UU. hasta el 28 de noviembre, según Luminate y la revista Billboard, lo que lo convierte en el sexto debut más grande del año.

El álbum, de 12 canciones, fue publicado en las plataformas de ‘streaming’ por sorpresa y cuenta con colaboraciones con artistas como SZA en temas como ‘luther’ y ‘gloria’, así como la cantante de mariachi Deyra Barrera, quien canta en español en diversos temas.

Por su parte, la banda sonora de la película ‘Wicked’, que se estrenó también el 22 de noviembre, entró al puesto número 2 de la misma lista. Se trata del debut más alto para una adaptación de un musical teatral a la pantalla grande, según la revista.

El filme protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande está basado en el musical homónimo que se ha presentado en Broadway desde 2003.

Otros discos que forman parte de esta lista son ‘Short n’ Sweet’ de Sabrina Carpenter en el tercer lugar; ‘Chromakopia’ de Tyler, The Creator en el cuarto; o ‘Hit Me Hard and Soft’ de Billie Eilish en el quinto puesto.

Gracias a ambas producciones Carpenter y Eilish son algunas de las protagonistas de la próxima edición de los premios Grammy, que se celebrarán el 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. EFE

