Kiefer Sutherland arrestado tras una presunta agresión a un conductor en Los Ángeles

2 minutos

Redacción Internacional, 14 ene (EFE).- El actor británico canadiense Kiefer Sutherland ha sido arrestado tras protagonizar una presunta agresión a un conductor de un servicio de transporte compartido en Los Ángeles, informó la Policía de la ciudad.

Las autoridades informaron a The Hollywood Reporter (THR) que respondieron a una llamada sobre una agresión que involucraba a un conductor de un servicio de transporte compartido cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, alrededor de las 00:15 del lunes (hora local), en la ciudad angelina.

Los agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) indicaron que el sospechoso entró en un servicio de transporte compartido, agredió al conductor y le profirió amenazas. Ninguna de las personas implicadas resultó herida, según la policía.

Sutherland fue identificado posteriormente como el sospechoso y arrestado en el lugar de los hechos por realizar amenazas criminales, lo que supone una violación del Código Penal de California.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó también que la investigación sobre el incidente está en curso.

El actor salió de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 dólares, según informó NBC News. Su primera cita en la corte sobre este caso está programada para el 2 de febrero.

Sutherland, hijo de Shirley Douglas y Donald Sutherland, es conocido por sus papeles en trabajos como «24», «Cuenta Conmigo» (Stand by Me), «Los Muchachos Perdidos» (The Lost Boys), «Mirrors», «Melancolía» (Melancholia), «Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo» (Twin Peaks: Fire Walk with Me), «Flashback» o «Algunos Hombres Buenos» (A Few Good Men) entre otros proyectos.

También ganó dos premios Emmy por la serie dramática «24», que seguía a su personaje, Jack Bauer, un agente antiterrorista que lucha contrarreloj para desbaratar conspiraciones y salvar a su nación del desastre final. La serie duró ocho temporadas, de 2001 a 2010. EFE

