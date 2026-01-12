Kiev denuncia ataques rusos contra dos barcos civiles bajo bandera de Panamá y San Marino

1 minuto

Berlín, 12 ene (EFE).- El Gobierno ucraniano anunció este lunes que Rusia ha vuelto a atacar barcos civiles en el mar Negro, en este caso uno con bandera panameña, donde uno de los tripulantes ha resultado herido, y otro bajo bandera de San Marino.

«Un dron enemigo golpeó un carguero de bandera panameña que estaba esperando para entrar a puerto para llevarse un cargamento de aceite vegetal», informó en redes sociales el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba.

«Por desgracia, un miembro de la tripulación resultó herido. En estos momentos está recibiendo la asistencia necesaria», agregó Kuleba, antes de señalar que los servicios de rescate marítimo se encuentran en el lugar de los hechos extinguiendo el incendio que se ha desatado a bordo.

Kuleba también anunció un ataque contra un barco bajo bandera de San Marino que abandonaba un puerto con un cargamento de grano, pero, en este caso, según especificó, no hubo heridos y el buque pudo continuar con su periplo.

«Es otra prueba de que Rusia está atacando deliberadamente barcos civiles, el comercio internacional y la seguridad marítima. Pese al terror constante de parte del agresor, Ucrania sigue operando sus puertos y cumple sus obligaciones internacionales», enfatizó.

En las últimas semanas se han producido varios ataques contra barcos civiles en el mar Negro y también Ucrania ha lanzado drones contra buques bajo bandera de terceros países de los que asegura que forman parte de la conocida como ‘flota fantasma’ rusa. EFE

cph/smm/fpa