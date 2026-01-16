Kiev mantiene el trabajo para restablecer el suministro de calefacción en medio del frío

2 minutos

Kiev, 16 ene (EFE).- Las autoridades de Kiev aún trabajan para restablecer el suministro de calefacción centralizada, después de que buena parte de la ciudad se quedara sin acceso a la principal fuente que se utiliza para calentar los hogares en Ucrania por dos ataques rusos al sistema energético el pasado viernes y el martes de esta semana.

Según ha anunciado este viernes la administración militar de la capital ucraniana, 127 bloques de viviendas siguen sin calefacción.

El número de edificios residenciales sin suministro era de cerca de 300 en la víspera y de más de 400 hace dos días.

Pese a haber recuperado el suministro, la calefacción central funciona a una intensidad mucho más baja de lo habitual en viviendas, negocios y edificios públicos de Kiev, donde la temperatura mínima será este viernes de -16 grados centígrados.

Según la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, el país no ha experimentado un período de tanto frío en las últimas dos décadas.

En su discurso a la nación de anoche, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que, además de en Kiev, la crisis provocada por los ataques rusos al sistema energético es particularmente delicada en las regiones de Járkov (noreste) y Dnipropetrovsk (centro-este).

Zelenski habló el jueves con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para acelerar los procesos de envío a Ucrania de defensas aéreas.

Kiev teme que Rusia aproveche las temperaturas extremas que se esperan en Ucrania durante al menos una semana para lanzar nuevos ataques masivos y agravar la crisis humanitaria.

Además de interrumpir el suministro de calefacción, los últimos bombardeos han acentuado el déficit de electricidad, alargando los apagones que ya sufría Ucrania por anteriores ataques hasta las 20 ó 30 horas en algunas zonas.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha anunciado que Kiev prepara con sus socios que le asisten para mantener y reparar su sistema energético una reunión extraordinaria en la que espera movilizar nueva ayuda.

Sibiga agradeció a Noruega que haya destinado 200 millones de dólares adicionales a ese propósito este año. EFE

mg/smm/alf

(audio)