Kim Jong Un se une a Xi y Putin, que celebran su relación «estratégica» en Pekín

El dirigente norcoreano, Kim Jong Un, llegó el martes a Pekín, donde Xi Jinping y Vladimir Putin, sus principales aliados, celebraron su relación «estratégica» en vísperas de un gran desfile militar en el que China busca mostrar su poderío.

Kim llegó por tren el martes por la tarde a Pekín y allí fue recibido por Cai Qi, el quinto funcionario de más alto rango en China, y por el canciller Wang Yi, según la agencia oficial norcoreana de noticias KCNA.

Kim, el presidente chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin se unirán a más de veinte líderes mundiales en un desfile que conmemorará los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial.

China quiere mostrar su potencia militar con tropas marchando en formación, revistas aéreas y armamento de última tecnología en la Plaza de Tiananmen.

El país ha promocionado su desfile como una muestra de unidad con otros países, y la asistencia del dirigente de Corea del Norte será la primera ocasión en que aparezca junto a Xi y Putin en el mismo evento.

Se trata del segundo viaje de Kim al extranjero en seis años y el norcoreano vino al parecer acompañado de su hija, Kim Ju Ae, dijo el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur a la prensa.

Esta visita de Kim «formaliza la relación trilateral China-Rusia-Corea del Norte ante el público», dijo Soo Kim, consultora de riesgos geopolíticos y exanalista de la CIA, a AFP.

– «Nivel sin precedentes» –

Por su parte, Xi y Putin mostraron su entendimiento durante conversaciones mantenidas en Pekín.

«Nuestra estrecha relación refleja la naturaleza estratégica de los vínculos ruso-chinos, que actualmente se encuentran en un nivel sin precedentes», declaró el presidente ruso a su anfitrión durante una reunión bilateral.

El gigante ruso Gazprom, que perdió a su principal cliente -Europa- con la guerra contra Ucrania, anunció el martes que había llegado a un acuerdo para la construcción de un segundo gasoducto que aumentará aún más sus suministros de gas a Pekín.

En otra reunión bilateral, Putin pidió al primer ministro eslovaco, Robert Fico, cuyo país -miembro de la UE- sigue recibiendo hidrocarburos rusos al igual que Hungría, que dejara de redirigirlos a Ucrania. «Entonces los ucranianos lo entenderán», subrayó.

En cuanto al presidente chino, este destacó en un encuentro con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, la oposición de Pekín al «uso de la fuerza» en la resolución de conflictos.

China, socio cercano de Irán, declaró que se oponía a una iniciativa de Francia, Reino Unido y Alemania que podría volver a imponer sanciones contra la República Islámica debido a su programa nuclear.

– Presencia inédita –

Por el momento, la puesta en escena protocolaria para el desfile previsto para el miércoles se mantiene en secreto. La seguridad en Pekín se ha reforzado considerablemente y los soldados tomaron posiciones en los puentes y en las esquinas de las calles.

El evento culminará una semana diplomática muy intensa para Xi, quien el domingo y el lunes recibió en la ciudad portuaria de Tianjin (norte) a líderes euroasiáticos en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái para promover una gobernanza mundial alternativa.

La aparición de Kim Jong Un en público junto a varios dirigentes extranjeros durante el desfile, e incluso en la recepción posterior, sería algo inédito.

«Esta visita demuestra que Corea del Norte es aceptada como miembro de un grupo de naciones liderado por China, que también incluye a Rusia. Demuestra que China tolera -sin alegrarse por ello- las relaciones actuales entre Corea del Norte y Rusia», aliada pero también rival, opina Christopher Green, especialista de la península coreana del International Crisis Group.

Kim disfrutó de un breve período de diplomacia internacional de alto nivel a partir de 2018, cuando se reunió en varias ocasiones con el presidente estadounidense Donald Trump y con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Sin embargo, se retiró de la escena internacional tras el fracaso de una cumbre con Trump en Hanói, la capital de Vietnam, en 2019.

Kim permaneció en Corea del Norte durante toda la pandemia de covid-19, pero se reunió con Putin en el extremo oriental de Rusia en 2023.

