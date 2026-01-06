Kim Jong-un visita un monumento en honor a soldados norcoreanos muertos en Ucrania

Seúl, 6 ene (EFE).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inspeccionó junto con su hija Ju-ae la construcción de un monumento en honor a los soldados del país asiático muertos en la guerra contra Ucrania, afirmó este martes la agencia oficial KCNA, entre el despliegue de más de 10.000 efectivos a Rusia.

Kim aplaudió el «noble sacrificio y las heroicas hazañas» de los soldados fallecidos en «operaciones militares en el extranjero» al visitar el lunes el monumento en construcción, dijo KCNA, antes de ayudar a plantar árboles en el recinto.

El mandatario norcoreano estuvo acompañado en el acto por su hija, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre pero se cree que podría tener unos 12 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, según imágenes difundidas por la agencia oficial norcoreana.

La visita llega después de que Kim felicitara a las tropas del país asiático que combaten «en tierra extranjera» en un mensaje de Año Nuevo, y reafirmara los vínculos entre Pionyang y Moscú.

Según fuentes surcoreanas y occidentales, Corea del Norte ha despachado más de 10.000 soldados, así como zapadores y técnicos militares, a Rusia para apoyar en su guerra contra Ucrania.

El despliegue se enmarca en el Acuerdo de Asociación Estratégica integral firmado por Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2024, que contempla un compromiso de defensa mutua en caso de agresión.

Además, se espera que comience a mediados de enero o febrero el 9º Congreso del Partido norcoreano, donde se espera que se defina la estrategia militar, diplomática y económica a cinco años.

La atención se centra ahora en si Pionyang oficializará su postura de considerar a Corea del Sur un «Estado hostil», en línea con lo declarado por el líder norcoreano a finales de 2023. Pionyang dijo en junio que el próximo congreso marcará un «punto de inflexión» en el desarrollo nacional y del partido.

Mientras tanto, el Norte mantiene su rechazo al diálogo con Seúl pese al tono conciliador del nuevo Gobierno de Lee Jae-myung y, aunque en momentos ha suavizado su retórica contra EE. UU., ignoró la iniciativa del mandatario estadounidense, Donald Trump, para una cumbre bilateral a finales de octubre. EFE

