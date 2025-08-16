Kim rinde tributo a los soldados soviéticos en el Día de la Liberación

Seúl, 16 ago (EFE).- El líder norcoreano Kim Jong-un visitó en el Día de la Liberación un monumento a los soldados soviéticos caídos en un nuevo gesto que subraya la cercanía con Moscú, informó este sábado la agencia estatal KCNA.

Kim depositó una ofrenda floral con la inscripción «No olvidamos los méritos de los mártires del Ejército soviético» ante la Torre de la Liberación, el viernes en Pionyang, informó el medio norcoreano, citado por la agencia local de noticias Yonhap.

El mandatario norcoreano expresó su confianza en que la histórica «amistad inquebrantable» entre Pionyang y Moscú se fortalecerá aún más en el futuro.

La Torre de la Liberación conmemora a los soldados soviéticos caídos durante la expulsión de las tropas japonesas de la región norcoreana en la Segunda Guerra Mundial.

Kim estuvo acompañado por una delegación rusa encabezada por el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin. Asistieron posteriormente a un espectáculo cultural con la participación del cantante ruso Shaman, conocido por su postura a favor de la guerra contra Ucrania.

La visita se produce un día después de que Kim pronunciara su primer discurso público por el Día de la Liberación desde que asumió el poder, en el que calificó la relación con Rusia de «alianza sin precedentes» y respaldó sus objetivos en Ucrania.

Kim también envió una carta al presidente Putin en respuesta de su misiva con motivo de la efeméride bélica, en la que le deseó la «victoria y gloria» al Ejército ruso, según informó el viernes la KCNA

Por otro lado, el presidente de Corea del Sur Lee Jae-myung aprovechó la conmemoración de la liberación de la península coreana para enviar una señal de distensión al Norte.

Durante la ceremonia oficial el viernes en Seúl, Lee afirmó que las Coreas no son enemigas y prometió que su Gobierno «no buscará una unificación por absorción ni participará en actos hostiles» contra Pionyang.

Kim no hizo mención al mensaje de Lee ni a EE.UU. en estos eventos. EFE

rvb/enb