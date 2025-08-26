The Swiss voice in the world since 1935

Korean Air anuncia la compra de más de cien aviones Boeing tras cumbre Seúl- Washington

Seúl, 26 ago (EFE).- Korean Air anunció este martes una inversión de unos 50.000 millones de dólares en Estados Unidos con la compra de 103 aviones de Boeing y motores de GE Aerospace, horas después de la cumbre entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington.

El acuerdo más grande en la historia de Korean Air incluye la adquisición de 20 aeronaves B777-9, 25 B787-10, 50 B737-10 y 8 cargueros B777-8F, por un valor de 36.200 millones de dólares, que serán incorporados gradualmente hasta 2030, según un comunicado conjunto de ambas empresas.

El pacto fue firmado el lunes en el hotel Willard de la capital estadounidense. En la ceremonia participaron el presidente de Korean Air, Cho Won-tae, la directora ejecutiva de Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, y el responsable de GE Aerospace Commercial Engines & Services, Russell Stokes.

También asistieron el ministro surcoreano de Comercio, Industria y Energía, Kim Jung-kwan, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en un gesto que subrayó la relevancia política y económica del acuerdo.

La aerolínea también comprará 19 motores de repuesto y contratará servicios de mantenimiento de largo plazo con GE Aerospace, una apuesta que busca reforzar la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de su flota. El contrato con GE es de unos 13.700 millones

El acuerdo se produce en medio de las presiones de la Administración Trump a sus aliados para que inviertan más en compañías estadounidenses.

«Con esta inversión aseguraremos motores de crecimiento futuro y contribuiremos a la relación mutuamente beneficiosa entre Corea y EE.UU.», señaló la compañía. EFE

