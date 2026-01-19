Kurdosirios y Damasco denuncian mutuamente ataques con al menos 3 muertos pese al acuerdo

2 minutos

Beirut, 19 ene (EFE).- La alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y el Ejército del país se acusaron este lunes mutuamente del lanzamiento de nuevos ataques, que han causado al menos tres muertos en el bando gubernamental, pese al cese de hostilidades alcanzado la víspera.

«Pese al acuerdo de alto el fuego declarado y a los comunicados oficiales emitidos al respecto, facciones afiliadas al Gobierno de Damasco continúan sus ataques contra nuestras fuerzas en Ain Issa, Al Shaddadi y Al Raqa», todas ellas en el noreste del país, denunciaron las FSD en un comunicado.

Tras dos semanas de enfrentamientos, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, anunció el domingo un pacto de alto el fuego total que estipula la integración de los miembros de la alianza armada en las fuerzas de seguridad estatales y el traspaso de responsabilidades en sus zonas a las instituciones centrales.

Los nuevos ataques tienen lugar en medio del proceso de entrega de las provincias de Al Raqa (noreste) y Deir al Zur (este) y derivaron en «violentos» choques aún en marcha en las inmediaciones de una cárcel con prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) a las afueras de Al Raqa ciudad.

Las FSD alertaron en su nota de la peligrosidad «extrema» de estos enfrentamientos y afirmaron que las tropas gubernamentales están tratando de hacerse con el control de la prisión, en manos de los kurdosirios.

Por su parte, el Ejército sirio anunció el fallecimiento de tres de sus soldados en dos ataques por parte de «algunos grupos terroristas del PKK y remanentes del antiguo régimen» de Bachar al Asad, a los que acusa de colaborar durante el estallido de violencia iniciado el 6 de enero.

Según declaraciones de la Dirección de Operaciones castrense recogidas por el canal estatal Al Ijbariya, estas formaciones estarían tratando de obstaculizar la implementación del acuerdo con sus acciones contra las filas gubernamentales.

El actual Gobierno sirio, aliado de Ankara, se refiere como PKK o Partido de Trabajadores del Kurdistán, la guerrilla kurda de Turquía, a uno de los principales componentes de las FSD, las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que consideran una extensión del grupo kurdo turco. EFE

