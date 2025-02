Kylie Minogue empieza su vigésima vuelta al mundo al ritmo de ‘Padam Padam’

(Actualiza con el inicio del concierto y detalles)

Bangkok, 15 feb (EFE).- La cantante australiana Kylie Minogue, la gran diva del pop de Oceanía, abre este sábado su gira mundial Tensión, con la que dará una vigésima vuelta al globo al ritmo de ‘Padam Padam’, el pegajoso single con el que reconquistó la cima de la popularidad tras 35 años de carrera.

La intérprete de ‘Can’t get you out of my head’ empieza en la ciudad de Perth, en un repleto RAC Arena, su cronograma de 70 fechas -con 16 fechas ya agotadas-, que la llevará a Asia, Europa, Australia, Estados Unidos y Latinoamérica, donde finalizará en México el 26 de agosto.

La brillantina y el buen ambiente predominó desde la apertura de las puertas del estadio y durante la actuación de la telonera, la australiana Mallrat.

Kylie no se hizo esperar y solo unos pocos minutos tras la hora programada, a las 20:45 hora local (12:45 GMT), la cantante salió al escenario sentada en un trapecio y con un impresionante vestido de malla negra con detalles plateados brillantes y botas hasta la rodilla, según el portal de noticias Perth Now, que narró en directo el evento.

‘Lights, camera, action’, fue la canción para la impresionante apertura del espectáculo, seguido de un aplauso ensordecedor de un minuto de duración.

«Buenas noches a todos (…) Es genial verlos, bienvenidos a la gira Tension», dijo la cantante al continuar con ‘Good as Gone’, antes de hacer una parada para cambiarse de atuendo, más atrevido, y seguir con el gran inicio del ‘tour’.

La esperada gira, la primera en seis años, llega impulsada por el éxito de ‘Padam Padam’, el sencillo promocional del álbum que da nombre al ‘tour’, convertido en himno gay desde que fuera lanzado en 2023 y un tema que acaparó el número uno durante varias semanas en Reino Unido.

Por ello, la australiana ha abierto 13 fechas en territorio británico, donde solo quedan entradas para dos de sus conciertos, que se celebran entre el 16 de mayo y el 6 de junio, incluyendo un recital en Londres el 27 de mayo, un día antes de su cumpleaños número 57.

En Europa, la gira contempla, entre otros países, dos paradas en España, donde Kylie abrirá el festival BBK de Bilbao y ofrecerá otra presentación en Sevilla, ambas en julio.

El ‘tour’ Tensión llega después de un 2024 de frecuente promoción del disco a través de participaciones de la australiana en medios televisivos, así como con un nuevo Grammy en su récord, obtenido por ‘Mejor grabación pop dance’, también por ‘Padam Padam’.

En ese año de preparación de la gira, Kylie compartió por primera vez escenario con Madonna durante un concierto de la estadounidense en Los Ángeles e incluyó una actuación frente a miles de fanáticos en Marruecos, así como en festivales de Europa y Australia.

En 2023, en una entrevista con EFE, ella misma aclaró que ‘Tensión’ va «sobre liberar la mente y a uno mismo para volver a hacer cosas» después de la pandemia por covid-19. Con ese ímpetu anunció su gira en 2024, cuando adelantó que esta experiencia será de «alta energía y alto voltaje».

Perth sube el telón un día después del lanzamiento de ‘Last Night I Dreamt I Fell In Love’ (Anoche soñé que me enamoré), el nuevo tema con el que la diva australiana espera mantener la racha de éxitos del último trienio, empezando con el buen augurio de los primeros cinco conciertos agotados desde hace semanas. EFE

