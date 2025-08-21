Líbano libera a un ciudadano israelí tras un año encarcelado

Jerusalén, 21 ago (EFE).- Un ciudadano israelí que estuvo encarcelado en Líbano durante aproximadamente un año fue devuelto este jueves a Israel, informó en un comunicado el gobierno en nombre del coordinador de rehenes y personas desaparecidas, Gal Hirsch.

El ciudadano israelí, Salah Abu Husein, fue entregado por las autoridades libanesas a Hirsch en el cruce de Rosh Hanikra, en el norte de Israel y cerca de la frontera con Líbano, en una operación realizada con la asistencia de la Cruz Roja.

Tras el interrogatorio y un examen médico preliminar, Abu Hussein fue trasladado por el Ejército israelí a un hospital para someterse a «exámenes exhaustivos», según el texto, tras lo cual se reunirá con su familia.

Israel no ha detallado los motivos de su arresto, pero sí que no se ha producido ningún intercambio por su liberación, según el diario Haaretz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció a todos los involucrados en la operación y agregó que la liberación de Abu Husein «es un paso positivo y un presagio de lo que está por venir», según un comunicado difundido por su Oficina. EFE

