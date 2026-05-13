Líbano reporta 22 muertos en ataques israelíes

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El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que 22 personas, entre ellas ocho niños, murieron el miércoles cuando Israel intensificaba sus ataques en el país.

La agencia estatal de noticias ANI informó que los bombardeos israelíes golpearon alrededor de 40 puntos en el sur y el este del Líbano.

Estos ataques se produjeron en vísperas de una nueva ronda de negociaciones directas entre Líbano e Israel en Washington, auspiciadas por Estados Unidos. El grupo Hezbolá, respaldado por Irán, se opone a los diálogos.

El ministerio de Salud indicó el miércoles por la noche que 10 personas, entre ellas seis niños, murieron en ataques contra tres localidades del sur del Líbano.

Antes, había informado de que tres ataques contra vehículos cerca de la autopista costera, a unos 20 a 30 kilómetros de Beirut, «se saldaron con ocho mártires, incluidos dos niños».

La ANI señaló que dos ataques alcanzaron vehículos en la transitada autopista que conecta la capital con el sur del país, mientras que un tercero impactó en las cercanías.

Un fotógrafo de la AFP vio un auto calcinado y a los equipos de rescate cargando un cuerpo en uno de los lugares, cerca de la localidad de Jiyeh.

El ministerio también reportó otras cuatro personas muertas en ataques contra cuatro vehículos en el distrito de Tiro, en el sur del Líbano, y en Sidón, situada a unos 40 kilómetros al sur de Beirut.

Desde la entrada en vigor de la tregua el 17 de abril, más de 400 personas murieron, según un recuento de la AFP basado en cifras del Ministerio de Salud.

Israel continúa sus bombardeos sobre el Líbano pese a la tregua, afirmando que sus objetivos son miembros de Hezbolá, respaldado por Irán.

Por su parte, Hezbolá reivindicó varios ataques contra tropas israelíes en territorio libanés, algunos de ellos mediante drones explosivos.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul) declaró este miércoles estar «cada vez más preocupada» por las actividades de combatientes de Hezbolá y soldados israelíes cerca de sus posiciones en el sur de Líbano.

«El uso cada vez más frecuente de drones, que provocó explosiones en nuestras bases y sus alrededores, ponen en riesgo a los cascos azules», subrayó.

Esta semana, Beirut pidió a Washington que presione a Israel para que cese sus ataques antes de las conversaciones del jueves y el viernes.

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