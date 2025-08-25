The Swiss voice in the world since 1935

Líder de Donetsk dice que las tropas rusas ya combaten en los arrabales de Konstantinivka

1 minuto

Moscú, 25 ago (EFE).- Las fuerzas rusas ya alcanzaron los suburbios de la localidad ucraniana de Konstantinivka, en la región de Donetsk, principal escenario de la ofensiva en el este de Ucrania, anunció este lunes el jefe de Donetsk impuesto por Rusia, Denís Pushilin.

«Vemos que nuestros grupos ya están entrando y atacan al enemigo en las afueras de Konstantinivka», declaró Pushilin en un vídeo colgado en Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado haber tomado una nueva localidad a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, un importante nudo logístico en la región ucraniana de Donetsk.

Según la nota castrense, se trata de Kleban-Byk, donde antes de la guerra vivían menos de medio millar de personas.

La toma de Konstantinivka permitiría a las fuerzas rusas avanzar hacia los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk, el siguiente objetivo de la ofensiva en la región de Donetsk. EFE

