Líder de Eagles of Death Metal y víctimas del 13N cantan juntos en el décimo aniversario

París, 13 nov (EFE).- Jesse Hughes, el líder de Eagles of Death Metal -la banda estadounidense que actuaba en Bataclan cuando hace diez años un comando yihadista asesinó a 90 personas en la sala de conciertos-, y una cuarentena de supervivientes y familiares de las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 cantaron juntos este jueves en París.

En la ceremonia principal de esta jornada de homenajes, Jesse Hughes y el Coro del 13 interpretaron ‘You’ll Never Walk Alone’ dedicada a los supervivientes de los atentados, a las familias de las víctimas y sus allegados, así como a quienes estuvieron en primera línea de acción: policías, bomberos o médicos que trabajaron durante los ataques que dejaron 132 muertos, centenares de heridos y miles de traumatizados.

Acompañado también por el Coro de Radio Francia, Hughes se sumó a los integrantes del Coro del 13 al final de la primera estrofa de esa canción de 1945, que se convirtió en un símbolo en 1989, tras la estampida en el estadio britde Hillsborough (Reino Unido) durante un partido entre el Liverpool FC y el Nottingham Forest, una tragedia se cobró la vida de 96 personas. EFE

