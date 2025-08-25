Líder malasio califica de «acto de animales» los ataques de Israel en Gaza

2 minutos

Bangkok, 25 ago (EFE).- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo este lunes que los ataques militares de Israel sobre Gaza, que han dejado más de 62.600 muertos desde octubre de 2023, son un «acto de animales», al tiempo que reiteró el apoyo de Kuala Lumpur a Palestina frente a la «agresión sionista».

«¡Esto no es un acto de humanos, es un acto de animales! Lo han tomado por la fuerza todo: tierras, hogares, familias, vidas», expresó el mandatario en Facebook, en un mensaje que mostraba fotografías de un acto celebrado el domingo en apoyo a Palestina, en el que participaron cientos de personas.

Anwar dijo que Malasia, país de mayoría musulmana que no reconoce al Estado de Israel, intensificará su apoyo a la lucha por la liberación de Palestina, donde unas 157.000 personas han resultado heridas en ataques israelíes, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

«Durante décadas se han confiscado tierras palestinas, se han destruido hogares, se han demolido escuelas, e incluso mezquitas e iglesias no se han librado de la agresión sionista. Lo que está sucediendo hoy en Gaza no es solo una guerra, sino la forma más cruel e inhumana de ocupación», sostuvo.

El líder malasio anunció una nueva ayuda para Palestina equivalente a 23,8 millones de dólares.

Tanto Malasia como Indonesia -la nación con la mayor población musulmana del mundo- han encabezado la defensa de Palestina en el Sudeste Asiático, desde donde se ha movilizado ayuda para el enclave, con un reciente envío de alimentos y medicamentos lanzado a mediados de mes desde dos aviones militares indonesios.

El viernes pasado, la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) confirmó por primera vez que se está produciendo una hambruna en la gobernación de Gaza, la zona más habitada de la Franja y donde el conflicto armado entre Israel y el movimiento islamista Hamás se prolonga desde el 7 de octubre de 2023.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el mismo día que una hambruna asola ya la ciudad de Gaza y áreas aledañas, lo cual afecta a medio millón de personas que se enfrentan a la muerte si la ayuda no entra de forma masiva.

Israel mantiene la ofensiva en la Franja alegando amenazas a su seguridad. EFE

