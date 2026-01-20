Líder norcoreano destituye públicamente a un viceprimer ministro previo a Congreso clave

2 minutos

Seúl, 20 ene (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong Un, destituyó a un viceprimer ministro durante un acto oficial, según informó este martes la agencia estatal KCNA, en un inusual gesto público que refuerza las señales de reestructuración interna de cara a un congreso clave del Partido de los Trabajadores.

«Kim Jong-un destituyó a Yang Sung-ho inmediatamente», dijo la KCNA sobre la medida del mandatario realizada el lunes durante la ceremonia de finalización de la primera fase del proyecto de modernización del Complejo de Maquinaria de Ryongsong, que suministra equipos a minas y otras industrias norcoreanas, en la provincia de Hamgyong del Sur, al noreste de Pionyang.

Aunque celebró la conclusión de la primera fase del proyecto, Kim aprovechó el acto para denunciar graves fallos de gestión de Yang, encargado de supervisar la industria de maquinaria, y los responsables de orientación económica, que provocaron pérdidas económicas.

«Fue como enganchar un carro a una cabra… ¿Acaso es una cabra la que tira de un carro, o un buey?», dijo el líder del régimen hermético sobre los fallos en el desarrollo de la primera fase.

La destitución de Yang se produce ante rumores sobre posibles sanciones al exprimer ministro Kim Tok-hun, tras su ausencia pública en la 13ª sesión plenaria del partido celebrada en diciembre.

La inteligencia surcoreana y expertos locales indican que Pionyang celebrará su 9º Congreso del Partido este mes o en febrero, donde se anticipan cambios de personal. Las últimas medidas de Kim podrían interpretarse con un adelanto a tal reestructuración. EFE

rvb/sbb